Discovery頻道《原始生活21天》（Naked and Afraid）系列，不僅帶領人們探索外在的世界，長鏡頭更瞄準野放荒原中的現代人如何於蠻荒中捨命掙扎，聚焦人們在面對惡劣環境時的內心世界與本能反應。想像一下如果被丟在荒野，面對毒蛇猛獸甚至是蟲蟲大軍攻擊，還有衣不蔽體及飢腸轆轆，絕對讓人對生活完全改觀。

該節目每集將有一男一女2名挑戰者，以回歸自然與原始的裸體狀態，挑戰在亞馬遜雨林、百慕達、納米比婭沙漠等最惡劣的原始地形，自食其力生活21天。他們將在偏遠地區面臨最殘酷的天氣，並且想辦法解決飢餓與脫水問題。毫無防護地對抗飢餓的獵食動物，這些搭檔必須互相依賴，完成21天的挑戰，證明自己就算害怕，還是能赤裸裸在荒野中生存。

鑽研原野求生多年，欠缺實戰經驗的選手的喬，與曾經被迫露宿荒野，具備獨自求生的能力，卻從未與人攜手作戰的選手女同志珊姆，兩人見面似乎一拍即合。不過在經歷搭建遮蔽處時歧見橫生，夜夜都遭遇失溫之苦的折磨後，兩人開始出現難以修復的裂隙；同時間在製作動物陷阱時，珊姆發現喬不但沒有知識，更欠缺原野求生的常識，而對喬的實戰求生技巧，完全失去信心，珊姆萌生退賽念頭。

一男一女2名挑戰者在《原始生活21天》靠著擁抱抵抗酷寒蒙大拿灰熊山地。 （Discovery提供）

連日未進食，使他們的行動能力開始不協調，精神緊繃，壓力極大。最終，珊姆發現喬在發現野生覆盆子時，曾閃過不願分享的自私念頭，加深嫌惡，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，而退出比賽。懷抱著證明自己價值與自我實現的喬，臥薪嚐膽，靠著捕食青蛙度日，最終他也成功地拖著孱弱身體，踏上離開營地返家路程，結束第21天的生存大冒險。

還有來自夏威夷檀香山的海洋生物學家丹，與成長於亞利桑那的單親媽媽梅根，兩人涉險踏進滿佈仙人掌尖刺的沙漠，滾燙的沙地讓腳底燙出水泡，頂著脫水與中暑的高溫，舉步維艱，抵達靠水源的搭棚地點已近傍晚。隨著氣溫下降，溼度上升，數不清的小小吸血蚊蟲，在潮溼空氣中肆恣飛舞，體溫、汗水以及其他溼氣，引來蟲子飛進鼻腔、飛進肚臍，飛進私處，成了梅根個人最難忍的極限挑戰。

隨後，連日被蚊蟲、螞蟻攻擊的梅根，蚊蟲嚙咬的腫包佈滿全身，蟲蟲連陰部都沒放過，梅根在參賽第4日傍晚決定退賽。丹則必須打起精神繼續單挑這荒漠剩下的17天。餓了得想辦法補食蛇蚋，連兇猛的菱斑響尾蛇，也成了B.B.Q；冷了得想辦法尋找天然素材，為遮蔽所加強禦寒，冷幾近失溫，餓得眼冒金星，無力可以捕捉像樣的動物充飢，也讓他瀕臨信心崩潰邊緣。《原始生活21天》將於週六晚間10點在Discovery播出。