伊朗當局今天表示，近期與全球強權談判恢復2015年核子協議時，華府已同意解除所有針對伊朗石油與船運的制裁，還會把若干高官移出黑名單。目前這項談判已經暫停。

路透社報導，伊朗當局上述評論與現任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）務實派陣營官員之前的說法一致。伊朗與全球強權4月起在維也納進行談判後，這些官員宣稱華府已準備好做出重大讓步。

談判會議已於20日休會，而伊朗18日的總統選舉甫由強硬派法官萊希（Ebrahim Raisi）勝選。被美國列入黑名單的萊希，將於8月上任接替羅哈尼。

根據伊朗國營媒體，羅哈尼的幕僚長維濟（Mahmoud Vaezi）今天表示，有關方面「現已達成協議，將解除（美國前總統）川普針對（伊朗）保險業、石油、船運實施的一切制裁」。

「依據這項協議，約有1040項川普時代的制裁會被解除，同時也已達成共識，將解除針對個人與最高領袖身邊核心成員的若干制裁。」

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日表示，要談妥制裁問題和伊朗必須做出哪些核子承諾，還有一段路要走。

但德國外長馬斯（Heiko Maas）今天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談後說，他認為很快就能結束談判的可能性很高。

法新社報導，馬斯在與布林肯的聯合記者會上說，「維也納的協商並不容易」，「然而我們在每輪協商中一步步往前邁進。在伊朗舉行總統選舉的情況下，我們認為很有可能在可預見的未來結束談判」。

另一方面，伊朗國營媒體今天報導，當局破獲一起企圖破壞伊朗原子能組織（Iran Atomic Energy Organisation）大樓未遂的案件，沒有人員傷亡或財產損失。

伊朗曾宣稱自家核子計畫設施近年多次遭以色列攻擊，還有數名核子科學家被殺。以色列不曾否認或證實相關指控。