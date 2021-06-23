疫情還沒降溫，全國三級警戒尚未解封，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾宅在家防疫，有的人在家悶太久，為採買安全，台中近年大型造鎮案，公設規畫到自己開設生鮮超市、米其林級餐廳，還有大型室內運動場，疫情期間少出門，社區包辦食衣住行育樂成新趨勢。

一個社區擁有300坪專屬購物中心？沒錯，台中市大型造鎮社區，公設令人開眼界，北屯一處大型造鎮社區內，包括超商、托嬰中心，家醫診所、咖啡廳一應俱全，形成自有商圈，疫情期間，住戶只要下樓即可採買大幅減少外出機會。

社區住戶就是穩定客源，LOUNGE BAR也提供餐點外帶服務，與榮獲必比登推薦的紅點文旅合作，在家就能享用米其林美食。

「購物中心則引進在地小農產品，受惠近期業績成長，有助農民維持收入來源，同步體現共好理念」，總太地產董事長翁毓羚表示，店面主要由住戶或其親友承購，可全面性掌握商圈業態，排除外來傳染源隱憂。

防疫也要顧健康，海線主打運動宅的社區，推出親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等多項運動公設，還規畫整座室內籃球場，疫情推升國人健康意識抬頭，打造全齡化健康居住場域。