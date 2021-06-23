新港青農洪連懋（右一）種植空心菜約4年多，中為新港鄉民代表嚴崴駿，左一為古民社區發展協會理事長蔡峻傑。（張亦惠攝）

全台空心菜有8成來自嘉縣新港鄉，溫室種植的空心菜較露天來得嫩、賣相佳。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉種植的空心菜產量約佔全台8成，今年因疫情關係市場價格波動大，農民心情彷彿在坐雲霄飛車，青農洪連懋說，疫情爆發後全台停課加上不少餐廳休業，菜價應聲下跌，5底後開始下雨，端午節前上品每公斤上看80元，但端午節休市後菜銷不出去價格又下跌，加上北農爆發群聚感染，都影響價格，目前每公斤上品價約40元，仍有獲利。

洪連懋本身有露天及溫室種植的空心菜田，他說，五月底到6月端午節前菜價較高，根據以往的經驗是清明節後菜就沒人要了，今年因為有下雨，菜價才漲到每公斤80幾元，端午節後因農民看菜價高搶進種植的菜收成，菜量提高、價格降低，也有部分是因為疫情承銷人不敢進去買菜或買了也賣不出去，這幾天拍賣價格則比端午後再下跌，可能是受北農群聚爆發影響。

洪連懋說，產地通常是「有下雨大家才又種菜」夏天約2個禮拜就可收成了，但能賣出好價格的通常是溫室的空心菜，露天種植的菜下雨又曬太陽很快就爛掉賣相不佳，但搭建溫室的成本每分地約100萬元，不是所有農民都願意投入。

根據統計，嘉義縣空心菜種植面積約131公頃，主要產地是新港約127公頃，露天種植占6成，溫室占4成。洪連懋說，自己剛返鄉時就觀察到只要下雨就可能面臨沒菜收的窘境，因此投資溫室，收入較穩定，菜價每公斤25元以上農民就有獲利。

新港鄉古民村是全台種植空心菜面積最大社區，古民社區發展協會理事長蔡峻傑說，因觀察到農民4－9月面臨菜價低甚至沒人買菜的困境，因此研發空心菜麵、饅頭等，在這個時節時買進空心菜後加工，讓農民有收入，也推廣社區特色。