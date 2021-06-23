英國6月綜合PMI下降 仍維持擴張步伐 22:542021/06/23 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜需求揚升所賜，英國商業活動持續維持強勁擴張。根據IHS Markit研究機構23日公布，英國6月綜合採購經理人指數（PMI）初值，由5月的紀錄高點62.9下滑至61.7，製造業與服務業PMI數據略低於5月水準，但依然保持強勁。 谷歌 遭歐盟啟動反壟斷調查 變種病毒肆虐...歐美研議追加第三劑疫苗 #英國 #PMI #綜合 #擴張 #維持 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迷路鸚鵡來報案 警讚有靈性 04:102021/06/23 社會新聞 大陸公告4款可出口疫苗 科興在列 04:102021/06/23 焦點新聞 Delta變種病毒再升級Delta＋ 已蔓延10國 恐抵擋抗體 15:242021/06/23 國際 《國際經濟》歐元區6月商業活動增速 創15年新高 17:412021/06/23 財經 《國際經濟》日本6月PMI成長力道熄火 4個月來最小 10:192021/06/23 財經 中共建黨百年大會將登場 天安門廣場今已封閉開始布置 16:102021/06/23 兩岸 轟蔡政府錯誤政策當政績 美日送疫苗 江：500多條命換來的 04:102021/06/23 焦點要聞 《光電股》今年拚轉盈 華興樂漲停 12:352021/06/23 財經 航道先射箭才畫靶 民團呼籲啟動海洋國土規劃 13:372021/06/23 政治 街頭藝人夫妻檔優雅演奏 為打疫苗爺奶紓壓 12:112021/06/23 生活 抗寄生蟲藥伊維菌素治COVID-19 牛津大學試驗評估 14:062021/06/23 國際 財經熱門新聞 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 才剛示警史上大崩盤將至！《大賣空》主角刪掉帳號了 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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