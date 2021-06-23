拜需求揚升所賜，英國商業活動持續維持強勁擴張。根據IHS Markit研究機構23日公布，英國6月綜合採購經理人指數（PMI）初值，由5月的紀錄高點62.9下滑至61.7，製造業與服務業PMI數據略低於5月水準，但依然保持強勁。