繼美國西南部遭受熱浪襲擊後，西北部的華盛頓州與奧勒岡州預料將面臨強烈熱浪，消費者的電力需求估計將大增，帶動天然氣期貨價上揚。紐約天然氣7月期貨繼22日收盤勁升2.1％後，23日盤中續漲0.1％，報每百萬英熱單位3.26美元。在此同時，國際市場對天然氣需求增加亦推動價格上揚，荷蘭天然氣價格衝上多年新高紀錄。