美國天然氣期貨延續漲勢 22:532021/06/23 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼美國西南部遭受熱浪襲擊後，西北部的華盛頓州與奧勒岡州預料將面臨強烈熱浪，消費者的電力需求估計將大增，帶動天然氣期貨價上揚。紐約天然氣7月期貨繼22日收盤勁升2.1％後，23日盤中續漲0.1％，報每百萬英熱單位3.26美元。在此同時，國際市場對天然氣需求增加亦推動價格上揚，荷蘭天然氣價格衝上多年新高紀錄。 REITs物美價廉 可望吸引長線資金進駐 美國慶7成成人接種確定落空 鼓勵年輕人打疫苗 #上揚 #天然氣 #期貨 #熱浪 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際贈台疫苗 江籲綠勿在大內宣 朱建議與美合作爭取國際疫苗代工 16:272021/06/23 政治 美陷中國焦慮 反華凝聚朝野共識 04:102021/06/23 焦點新聞 時論廣場》三大來源推動通貨膨脹上揚（朱雲鵬） 18:452021/06/23 時論廣場 美國重申不會過快升息 台股早盤多空交戰激烈 09:202021/06/23 財經 《商情》憂產量減 紐約棉花漲近一周新高 10:022021/06/23 財經 《商情》聯準會不會因通膨疑慮升息 銅價上揚 15:252021/06/23 財經 台灣美國商會：分散對岸製造風險 台灣是理想合作夥伴 14:032021/06/23 財經 波蘭「陸上神盾」接近完成 這是美軍在歐洲第2套 16:532021/06/23 軍事 金與正：美國別對朝鮮有錯誤期待 04:102021/06/23 話題觀察 追悼美軍戰俘 AIT安全合作組官員首露面 16:442021/06/23 政治 時論廣場》拜登歐洲行後的麻煩（周陽山） 19:282021/06/23 時論廣場 財經熱門新聞 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 印度疫情趨緩逐步解封 專家1原因狂勸：千萬不要 - 財經 才剛示警史上大崩盤將至！《大賣空》主角刪掉帳號了 - 財經 下一檔陽明？陸拒買澳洲礦鐵砂 這2檔偷偷大賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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