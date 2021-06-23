美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）22日在國會作證釋出鴿派言論，激勵美股走高，科技股巨擘帶動那斯達克再創新高，微軟市值首度跨越2兆美元大關。

美股三大指數22日連袂收高，那斯達克指數同時改寫收盤與盤中新高紀錄。那指收盤揚升0.79％，升抵14253點新高水準，盤中衝上14269點紀錄新高。微軟22日股價收高1.1％，報265.51美元。

鮑爾22日在眾議院新冠病毒危機特別小組委員會作證時表示，聯準會不會只因為擔憂通膨升溫，便加速升息步伐。他重申通膨躥揚只是暫時現象，聯準會在縮緊貨幣政策之前會保持耐心。

萬達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，金融市場擔心美國通膨躥升可能促使聯準會提早收緊刺激政策，鮑爾的言論緩和市場憂慮。

科技股22日漲勢凌厲，網飛收高2.4％，臉書勁升2％，亞馬遜大漲1.5％，蘋果揚升1.3％，就連面臨歐盟反壟斷調查的谷歌母公司Alphabet，股價亦收高0.4％。

微軟22日市值站上2兆美元，成為蘋果之後第二家市值達該里程碑的美國企業。沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco的市值先前也曾跨越2兆美元大關，但22日市值為1.88兆美元。

微軟的市占在22日盤中突破2兆美元，收盤時僅較該水準低了3億美元，但四捨五入後仍守住2兆美元。微軟市值在2019年4月衝破1兆美元大關，兩年多的時間市值便翻倍。

新冠肺炎疫情加速微軟市值躥揚，居家防疫期間消費者對微軟的電腦、遊戲機和雲端運算平台需求勁揚。疫情期間科技股氣勢如虹，亦推動微軟股價上攻。

蘋果市值在2020年8月升破2兆美元，目前為2.24兆美元。微軟加入2兆美元俱樂部後，兩家科技巨擘緊追在後，亞馬遜目前市值達1.77兆美元，Alphabet為1.67兆美元。