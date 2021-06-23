基於新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，泰國央行將基準利率維持在歷史低點，符合市場預期。泰國央行貨幣政策委員會23日一致同意，將基準一日附買回利率調維持在0.5％不變。鑑於疫情打擊消費與觀光展望，經濟學家預期央行利率按兵不動。

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受疫情影響 金融業加速數位金融發展
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