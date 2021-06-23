泰國央行利率按兵不動 22:522021/06/23 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基於新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，泰國央行將基準利率維持在歷史低點，符合市場預期。泰國央行貨幣政策委員會23日一致同意，將基準一日附買回利率調維持在0.5％不變。鑑於疫情打擊消費與觀光展望，經濟學家預期央行利率按兵不動。 國研院推即時疫情地圖 可查詢各縣市疫苗接種率 受疫情影響 金融業加速數位金融發展 #泰國央行 #按兵不動 #新冠肺炎疫情 #衝擊經濟 #基準利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女子在LINE群組散布疫情假訊息 中打循線破獲最高處3年以下徒刑 11:272021/06/23 社會 近2成民眾相信 一個月內可回到三級警戒前生活 12:062021/06/23 政治 挪威央行主權基金大買我金融股 04:102021/06/23 金融．稅務 遭疫情重擊 餐飲業翻黑臉 16:312021/06/23 財經 疫情失業改賣雞肉飯 低胸正妹露半球做菜 男客搶著光顧 16:522021/06/23 搜奇 印度神童恐怖預言又成真！這一國疫情重新爆發 21:192021/06/23 生活 首位確診台灣藝人 陳零九染疫留1可怕後遺症併發恐慌症 11:472021/06/23 娛樂 《金融》金融情勢H2穩中偏鬆 央行升息機率不大 15:592021/06/23 財經 時論廣場》三大來源推動通貨膨脹上揚（朱雲鵬） 18:452021/06/23 時論廣場 《國際金融》巴西央行下次會議 升息100個基點可能性升高 16:162021/06/23 財經 凡陳規柯必不隨 林濁水再嗆柯P「第一名症侯群」發作害北農 17:302021/06/23 政治 財經熱門新聞 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 才剛示警史上大崩盤將至！《大賣空》主角刪掉帳號了 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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