星期三，俄羅斯軍方對1艘接近克里米亞半島海域的英國軍艦鳴槍示警，戰機對它投放炸彈，迫使軍艦遠離克里米亞，這是冷戰結束以來，俄羅斯首次對北約成員國發射武器。反映俄羅斯與西歐的關係更為緊張，軍事衝突的風險越來越大。

俄羅斯國防部表示，由於英國飛彈驅逐艦「防衛者號」(HMS Defender D36)無視俄羅斯在無線電的「侵入領海通知」，因此俄羅斯軍艦對其鳴槍示警。隨後1架俄羅斯Su-24戰鬥轟炸機也在軍艦前方投下4枚炸彈，逼迫改變航向。據俄國官方說，幾分鐘後，這艘英國軍艦離開了俄羅斯水域。

隨後，俄羅斯國防部再發表聲明，表示已召見駐莫斯科的英國武官，以抗議英國驅逐艦在黑海的行動。

對此，英國國防部表示已得知這些報導，但沒有發表評論，既不承認也不否認。

防衛者號是「 45 型」驅逐艦(Type 45)，是英國海軍目前防空性能最好、戰力最完整的防空艦，原先的角色是英國航艦打擊群的守護者。然而，本月早些時候，該艦暫時脫離編隊，在黑海執行一系列任務。

俄羅斯於 2014 年吞併了烏克蘭的克里米亞半島，這一舉動並未得到世界上大多數國家的認可，因此北約軍艦三不五時會進入黑海，其中以美國神盾艦(伯克級與提康德羅加級)的次數最多。俄羅斯經常對北約軍艦在克里米亞附近的訪問感到惱火，不過很少會對其開火。

黑海邊有好幾個北約成員國，包括土耳其、羅馬尼亞和保加利亞，但美國、英國和其他北約盟國的軍艦也越來越頻繁地造訪，以表示對烏克蘭的支持。

就在事件發生前的星期三，俄羅斯參謀總長瓦列寧·格拉西莫夫將軍(Valery Gerasimov)嚴厲批評北約軍艦總是故意巡游在俄羅斯水域附近。 他說：「美國及其盟友的軍艦舉動顯然具有挑釁性。」

他舉例，英國驅逐艦「猛龍號」(D35HMS Dragon同為45型)於去年10月侵入克里米亞附近俄羅斯海域，而美國伯克級驅逐艦「馬侃號」(DDG-56 USS John McCain) 在去年11月在日本海侵犯俄羅斯邊境。