香港女星Angelababy（楊穎）從模特兒轉型藝人後，在戲劇和綜藝方面都繳出漂亮的成績，尤其在熱門節目《奔跑吧》為固定班底，大方展現自然率真那一面；Angelababy在最新一期《奔跑吧》意外曝光驚人食量，卻被質疑網友質疑作假，但她當眾做出一生理反應，直接打臉網友假吃說。

Angelababy在節目《奔跑吧》中，不時表現出真性情，完全有別於她高冷美艷的外表，反倒是自然又不造作，所以一直深受觀眾喜愛；近期播出的節目中，製作組讓嘉賓們吃豐盛早餐，Angelababy從坐下後就默默開始吃東西，雖然沒有拍到太多她進食畫面，但最後卻公布她憑著獨自吃下3碗餛飩湯，拿到第一名獎品。

Angelababy在節目中吃了3碗餛飩湯，令人出乎意料的食量引起討論。(圖/ 摘自節目《奔跑吧》)

Angelababy更在節目中打飽嗝，間接證明自已沒假吃。(圖/ 摘自節目《奔跑吧》)

在節目播出後，Angelababy令人意外的食量引起討論，但有酸民不免質疑「假吃」，但仔細看節目細節，都能注意到Angelababy低著頭吃餛飩湯，嘴角也都有吃過東西的痕跡，也清楚看到咀嚼動作；另外，最重要的是，Angelababy在節目中還不顧形象地打了飽嗝，讓其他男星都出口調侃，光是這生理反應就證實沒假吃。

粉絲們也都紛紛跳出來替女神說話，「有什麼好假吃的啊？baby怎麼吃都一樣漂亮」、「那個飽嗝我也嚇到了」、「baby默默吃了3碗也太可愛了吧」、「baby多吃一點啊」、「早起多吃不會長胖啦，沒必要假吃」。