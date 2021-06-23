本土新冠肺炎病毒肆虐，雖然指揮中心每日公布的確診人數有逐日下降趨勢，可醫護人員自疫情爆發以來，就一直堅守第一線，日以繼夜守護人民健康，工作量早已不堪負荷，因此急診醫師白永嘉稍早就在臉書分享一名護理師的心聲，感嘆醫護人員「壓力已經破表」，若台灣疫情再度炸鍋，真的無法想像，此話一出令各界都十分憂心。

急診醫師白永嘉稍在臉書分享一名護理師的心聲，感嘆醫護人員「壓力已經破表」，令各界十分擔憂。（圖／臉書_急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））

根據白永嘉分享的該護理師貼文，內容直指醫護基層人員面對每天多到數不清的病人，累積至今的壓力早已破表，加上他們時常碰到遭檢察單位拒絕、被當成看護使喚的窘境，身心俱疲的情況下，連日來不知道填了多少張加班單，急診住院值班天數也堪比樓上病房治療天數了，因此該護理師崩潰的向各院高層、主管，以及台灣行政長官喊話，希望決策者能謹慎防範，「更希望台北能好好守住」，否則他們永遠不能喘息，而且就目前情況來看，該護理師已經想哭也哭不出來，即使大口呼吸，也都感覺不到氧氣了。

傳達出該護理師的心聲後，白永嘉也在文中鄭重呼籲，目前有北農司機發燒吃藥1個月，卻沒有告知身體狀況，若疫情再升溫，醫療量能讓人擔憂，「還有，什麼時候才能保護第一線醫護同住的家人？讓他們下班後可以安心回家休息。」

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922