巨型打樁機當頭砸下，小轎車變鐵餅。（照片來源：微博）

6月22日，大陸浙江寧波鄞州區驚傳一起2死意外，一處工地的巨型打樁機不知何故突然倒塌，倒向馬路方向，不偏不倚砸中一輛經過的黑色豪華休旅車，該車瞬間被砸成「鐵餅」，車內2人送醫搶救仍不幸身亡。據悉，死者是寧波一名身價破億的建築公司總裁與他的女兒。

綜合大陸媒體報導，根據監視器畫面，事發時黑色轎車從遠處駛來，突然畫面右側工地裡的一個打樁機突然傾斜倒塌，馬路上的行人和自行車騎士嚇得四散跑開，而黑色轎車因為行人在馬路上竄逃，因此放慢了速度，就這麼巧，打樁機正好砸中黑車駕駛座頂部位置，瞬間整個壓扁，車內的人可說「完全沒機會」逃生。

被壓扁的黑車是Honda性能休旅車Acura MDX售價80多萬人民幣（約350萬新台幣），網路傳出消息，車上2人其中一人是寧波一家建築工程公司總裁，另一人則是他的女兒，兩人送醫搶救最後雙雙不治。

這起事故引發大陸網友熱議，因為一連串的巧合，包括打樁機無故倒塌、行人干擾讓車子減速、剛好砸在駕駛室上方，就像電影情節般巧合。