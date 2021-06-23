立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，預計9月前抵達。國民黨引述路透社報導，這些疫苗是由台北駐拉脫維亞代表團要求的，凸顯台灣「疫苗乞丐」的困境。資深媒體人陳揮文對此表示，我們要學半澤直樹「加倍奉還」，送20萬劑高端、聯亞疫苗給立陶宛，順便幫我們作一下實驗。

陳揮文23日在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，路透社報導立陶宛應台灣要求，提供2萬劑AZ疫苗。要疫苗要到歐洲去，這樣算不算乞丐？怎會是我們去立陶宛要疫苗，立陶宛的確診人數20幾萬，他們全國才200多萬人，他們已經死好幾千人了，送疫苗給我們，你覺得合理嗎？這個就是政治、質疑這就是要騙你們。今天如果一個總統真的層次高，應告訴立陶宛說不用了，這2萬劑AZ疫苗你們留著用。

陳揮文接著表示，我們跟美國買500萬劑，但卻只給我們39萬劑，還欠我461萬劑，要感謝什麼？美國送我們250萬劑莫德納疫苗，這250萬劑疫苗算是莫德納欠我們的數量，就從那461萬劑去扣，我們不是乞丐。我們也沒有缺錢，現在卻去跪美國、跪日本，現在連立陶宛都跪。

陳揮文認為，天下沒有白吃的午餐、天下沒有白送的疫苗。日本、美國、立陶宛送疫苗給我們，都沒目的嗎？都是真心誠意要救我們嗎？不是嘛，為什麼要故意這樣假裝去感謝人家，你是吃到蔡英文、還是民進黨的口水？送台灣疫苗當然感謝，但他認為後面可能有國際目的、假裝表面上是在幫台灣，但其實是在利用台灣、消費台灣。

陳揮文認為，我們要學半澤直樹「加倍奉還」，我們禮尚往來，送高端、聯亞只有作二期試驗、但沒有作三期的疫苗，送20萬劑給立陶宛。他們敢打嗎？若敢打，順便幫我們作一下實驗。