台北市議員苗博雅日前一句「全台縣市陪雙北坐牢」，讓雙北成為眾矢之的，如今三級警戒再延到7月12日，消息一出，風向也跟著大逆轉，PTT網友紛紛反嗆「這一刻，我們都陪3+11坐牢」。

由於全國三級警戒遲遲無法解除，苗博雅日前在政論節目中表示，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢，此話一出引發軒然大波。原定6/28期限將至，指揮中心23日宣布三級警戒繼續延長至7月12日，指揮官陳時中並要大家再忍兩周，馬上有網友想起「全台陪雙北坐牢」的言論，反嗆其實是雙北繼續幫中央背黑鍋。

有網友23日在PTT以「全台陪雙北坐牢風向被帶起來了？」為題，意有所指地說，「別人雷也不能掩蓋處理人的無能，整天很愛吹噓自己智商157，辦事多有邏輯、多有效率，好像管理城市全世界最強一樣，笑死，不過爾爾」。

貼文一出引起鄉民炸鍋，懷疑又有人在帶風向，網友紛紛反嗆「 這一刻，我們都陪3+11坐牢」、「3+11、入境不普篩、認知作戰、缺乏疫苗」、「制度問題，還是雙北問題？」、「雙北繼續幫中央擦屁股與背鍋下去」、「現在把矛頭指向雙北，蠻可悲的」。