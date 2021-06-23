歐美進一步解除防疫限制，釋放受壓抑的需求，服務業迎接復甦，歐元區商業活動創下15年來最快擴張步伐，美國亦維持強勁擴張趨勢。

根據IHS Markit研究機構23日公布，美國6月綜合採購經理人指數（PMI）初值由5月的68.7下降至63.9，服務業PMI由70.4降至64.8，不過製造業PMI由62.1上升至62.6。儘管6月綜合與服務業數據不如前月，但依然保持擴張。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，6月製造業與服務業產出成長與新訂單自高點下降，但主要原因是業者產能受限，而非經濟降溫。

此外，歐元區商業活動加速成長，服務業為最大推手。IHS Markit最新調查顯示，歐元區6月綜合PMI初值由5月的57.1勁升至59.2，寫下2006年6月以來最高紀錄，並優於路透社調查經濟學家意見預估的58.8。

威廉森表示，歐元區6月PMI數據代表第二季國內生產毛額（GDP）可望有亮眼的成績，第三季經濟表現預估將更加出色。

歐元區6月服務業PMI初值由5月的55.2躥升至58，創下2018年1月以來最高水準，並超越市場預期的57.8，意味著成長力道將能持續。在次指數方面，新業務指數由56.6揚升至57.7，逼近14年新高水準。

匯豐私人銀行與財富管理部門投資長塞爾斯（Willem Sels）指出，加速疫苗接種和確診案例下降有助歐洲解封，並刺激消費者信心。服務業與消費出現強勁動能，，成為歐洲經濟成長的主要引擎。

歐元區6月製造業活動亦維持強勁， PMI初值維持在63.1，與5月的終值一致。不過供應鏈中斷與龐大需求造成成本躥升，次指數中的投入價格指數由87.1上升至88，創下1997年6月開始進行調查以來最高水準。

歐元區最大經濟體德國表現亦不俗，6月綜合PMI初值由5月的56.2勁升至60.4，寫下2011年3月以來最高。