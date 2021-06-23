「頑童MJ116」2019年宣布單飛不解散，團員大淵近來推出個人新專輯《過得爽爽》，獲得好評，家人也大力支持，大淵憶起高中畢業後，家人很不支持玩音樂，媽媽甚至笑虧：「胖子能當歌手？怎麼會有人要聽？」大淵當時不氣餒堅持靠自己、去做喜歡的事。

大淵剛畢業，除了寫歌創作，還一邊去餐廳、工地打工賺取零用錢，努力養活自己，他坦言父母是傳統家庭，剛開始玩音樂時，母親很擔心，也總覺得他在「浪流連」不務正業，直到頑童的歌曲逐漸被大眾喜愛，更奪下金曲獎「最佳演唱組合獎」，實力備受肯定，家人開始變成他的忠實粉絲。

大淵與女友甜蜜合影。（摘自IG）

大淵感性說現在有感受讓母親引以為傲，更提到得金曲獎後，連遠房親戚也特地來道一聲恭喜，母親之前外出都會被街坊鄰居稱「星媽來了」，母親樂開懷，家人現在時常特地上YouTube聽大淵的新歌，用行動助陣。

今年33歲的大淵，與圈外女友穩交5年多，感情甜蜜，他透露家人會關心他的感情近況，他與女友曾有討論婚事，但現在因為疫情影響，他們目前先順其自然，大淵直呼：「慢慢來。」還霸氣喊話：「如果我現在去外面捻花惹草，一定馬上會被爆出來，我們就是很穩定。」似乎2人已認定彼此將一起走入婚姻。

大淵個性活潑幽默，也很愛陪團員小春的兒子與友人的小孩們玩樂，自己會想先有後婚？大淵直說生小孩隨緣，「我沒有刻意去製造，一切緣分」，若未來女友意外懷孕，他開心面對，承諾：「我會像個男子漢來擔當。」