「少女時代」隊長太妍不只唱功了得，綜藝感也十足，事業成績亮眼的她，幾乎每天都不忘更新社群網站，向粉絲分享她的生活。太妍近來接受雜誌採訪，就吐露這麼做的原因，沒想到背後竟有超暖心意。

太妍最近接受時尚雜誌訪問，聊到自己天天更新IG的原因，認為更新社群對她來說是「每天必做的事」，因為粉絲在等待她的新作品是一段漫長的過程，若她沒有做點什麼，粉絲應該會覺得孤單。

太妍表示自己是非常容易感到孤單的性格，所以不想讓歌迷有孤單的感覺，就算是小事情，一張自拍或是有關愛犬Zero的事情都和大家分享，出道超過10年的太妍，也不忘感謝一路陪她走來的粉絲們，並形容雙方「已經像是夫妻關係了」，有他們的支持才會有現在的成就。

太妍日前在IG曬出換了一頭橘髮新造型的自拍，亮橘的髮色把她的皮膚襯得更加白皙很有夏天的清爽感，新造型曝光後，所屬經紀公司SM娛樂隨後也證實她將於7月推出新歌，也是她距離上一次發行第四張專輯《WHAT DO I CALL YOU》隔了半年之久，讓粉絲十分期待女神的回歸。