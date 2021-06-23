外交部昨日放出消息指巴拉圭向聯亞生技關係企業購百萬疫苗，聯亞藥今(23日)重啟興櫃掛牌，股價從30元衝破200元。收市後，聯亞藥才發布重訊指，聯亞藥、聯亞生技皆未接獲採購合約的委託代工訂單。外交部消息竟是烏龍一場，但股價已炒翻天了。對此，資深媒體人尹乃菁質疑，政府是否帶頭做多，炒作股市？前台北市副市長李永萍也呼籲檢調，不要再等檢舉，立刻介入調查。

對於聯亞股票暴衝，中廣董事長趙少康23日在政論節目《少康戰情室》中質疑，為何昨天聯亞不出面澄清沒接獲或訂單？並批評聯亞的說法模糊，為何不講清楚一點？

同台的資深媒體人尹乃菁指出，她昨天看到媒體報導，因為駐巴拉圭大使也去了，加上外交部宣揚這件事情，當成是一個很重大的成就，就會讓我們覺得不得了了，聯亞二期解盲不但一定會通過，且就算被質疑沒有進行3期試驗就獲得EUA，後續非常有發展，「政府帶頭做多，還是我們外交部有背書，結果今天讓他在興櫃上漲到這個地方之後，聯亞下午就發重訊說，我沒有，那這個什麼意思呢？」

尹乃菁質疑，那明天開盤的時候，他是要跌還漲，他是坑了一群人，然後還政府背書，我們這個國家也太奇怪了，她質疑是不是有人在炒作股市？「我覺得這個生態太詭異了」。

李永萍則說，外交部怎麼會出來，為了這個興櫃的做多進行背書？今天有看我們節目的檢調單位人員，不要等別人檢舉，看到了就趕快分案調查，因為高端檢調已經分案，確定在調查有沒有內線交易的部分。

李永萍表示，以今天這麼明顯的情況，先是外交部出來做多，然後聯亞今天又澄清，沒有拿到訂單，這樣的事情還不足以調查嗎？