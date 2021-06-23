國民黨立委陳以信點出蔡英文總統，在26年前任政大國貿所教授，曾提及用「一國四區」概念處理經貿關係。（摘自陳以信臉書）

我駐香港人員因拒簽「一中承諾書」，致無法續領工作簽證撤回台灣，前總統馬英九呼籲，期盼兩岸主事者勿執著意識形態，回到過去共同政治基礎，也就是「九二共識」。藍委陳以信表示，解鈴還須繫鈴人，面對兩岸僵局，建議蔡英文可用26年前投書媒體的「一國四區」來解套。

在1997年香港回歸大陸前夕，時任政大國貿所教授的蔡英文總統曾投書本報，標題為「台灣因應九七之道」，提及若從兩岸關係條例中「大陸地區」與「台灣地區」觀念出發，似可將港、澳視為大陸地區之一部分，但因其有特殊性，須給予特別處理，此種「一國二區再加二次區」的觀念，在沒有主權觀念的引導下作一個相對定位，以此概念處理經貿關係。

對於駐港辦事處拒簽「一中承諾書」被迫返台，藍委陳以信表示，其實蔡英文並非完全不承認九二共識，但她堅持用自己的話來說，蔡於2016年520就職演說時說，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解，求同存異的政治思維進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」。

陳以信認為，顯然蔡英文雖不願說出「九二共識」，但她至少承認有「九二認知」、「九二諒解」、「九二事實」，只是後來得不到北京回應後，蔡就翻臉不認帳，上任5年至今再不願意提起，形成兩岸無解僵局。

「解鈴還須繫鈴人」，陳以信建議蔡英文回頭看1995年7月1日投書中國時報的文章，當時蔡與時任香港中文大學教授翁松燃草擬港澳關係條例，蔡當時見解卓越，排拒「一國兩制」及「一國兩府」體制，主張「一國二區再加二次區」，例如在經貿關係中，「則以一國四區的觀念處理之」。

陳以信讚許蔡英文當年說得真好，後來港澳關係真如她所設計架構進行，然而如今貴為總統，早已忘了26年前身處杏壇所獨創的「一國四區」概念，才會陷入要不要承認九二共識的窘境，甚至還被港府要脅簽一中承諾書。

陳以信表示，其實現在能救蔡英文的不假他人，就是當年的蔡教授本人，只要蔡英文能把當年立場找回來，願意再說一次台港關係是「一國四區」，這樣一定比馬英九的九二共識還厲害，甚至完勝習近平的一中承諾書，不只駐港人員不用返台，兩岸關係立即春暖花開，就算蔡英文說要見習近平，或許都不成問題了。