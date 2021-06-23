知名電影大賣空（The Big Short）主角原型，美國對沖基金Scion Asset Management執行長貝瑞（Michael Burry）日前才示警，美股正處於史上最大的泡沫中。周一（22日）貝瑞突將自己推特帳號進行無預警刪除，以前推文全都找不到。

貝瑞上周在社群平台推特（Twitter）發警訊，針對虛擬貨幣、迷因股這種投機性熱潮，表示很多炒作、投機人士做的事情，即是在崩盤前去吸引大量散戶進場，也因此在虛擬貨幣、迷因股等總市值蒸發數億、數兆美元時，損失規模勘比一個國家。

貝瑞警告，比特幣目前的價格已經過高，危險的借貸狂潮，將推升虛擬貨幣的狂熱；此外，貝瑞還提到供應短缺和大量囤貨的相關報導，都是代表著通膨日益加劇的證據，更痛批將重心放在防股市下跌的美聯準是「被誤導的怪物」。

貝瑞不只一次的空頭言論經常引發市場熱議，但有專家認為貝瑞的確是言之有物的，在股市火熱之際，投資人應該將貝瑞的風險納入考量。然而貝瑞在發推文示警不久後，即刪除了整個帳號；《商業內幕》報導，「貝瑞在發出泡沫的警訊，並預測史上最嚴重崩盤後，於周一刪除了他的推特帳號」。

事實上，貝瑞已經不是頭一次刪除推特帳戶了，早在4月初時，就刪除過帳戶，在上周才短暫回歸推特，推文從投資建議、虛擬貨幣、股市、通貨膨脹，一直到政府的各項激勵措施都有評論。