以輕潮5G作為設計出發點的「realme 8 5G」，提供使用者新台幣萬元以內即可入手5G手機的新選擇！是全台首發聯發科（MediaTek）天璣（Dimensity）700 5G處理器的機型。究竟這一款價格相對親民的5G新機表現如何，一起看下去就知道！

realme 8 5G機身為162.5 x 74.8 x 8.5mm，重量為185g，持握手感還不錯。共有飆速黑、飆速藍款式，本次則是評測飆速藍機種。realme 8 5G外型以賽車飆速為靈感，採用高亮度銦電鍍與立體化設計，呈現鏡面光感與動感光影效果，是其特色。採用獨立三卡槽，支援5G+5G雙卡雙待，支援EN-DC，覆蓋台灣主流頻段，也支援藍牙5.1、NFC，可用Google Pay等NFC感應支付服務。搭配側邊指紋辨識技術。

realme 8 5G包裝內附配件。（黃慧雯攝）

realme 8 5G支援獨立三卡槽。（黃慧雯攝）

realme 8 5G左側，底部具備3.5mm耳機孔。（黃慧雯攝）

realme 8 5G右側，支援側邊指紋解鎖。（黃慧雯攝）

realme 8 5G正面螢幕樣式。（黃慧雯攝）

realme 8 5G採用打孔螢幕設計，出廠即有保護貼。（黃慧雯攝）

realme 8 5G主鏡頭突出機身不少。（黃慧雯攝）

realme 8 5G裝上內附保護殼的模樣。（黃慧雯攝）

realme 8 5G搭載7奈米製程的聯發科天璣700 5G處理器，在安兔兔評測得到303426分數，以此價位帶來說算是均衡的表現；Geekbench 5則是得到單核心、多核心項目各556、1766的成績，與Sony Xperia 10 III的跑分成績很接近（採用高通Snapdragon 690處理器）。realme 8 5G還加入了當前少數手機有採用的全新DRE動態記憶體擴展技術。使用者透過「設定>關於手機>執行記憶體>打開記憶體拓展」的設定路徑即可啟用。此技術可以在需要時將ROM作為RAM使用，讓多工處理時更加流暢，RAM為LPDDR4X、ROM為UFS2.1。4+128 版本可以透過此技術，達到 5/6/7 GB RAM + 128 GB ROM​；8+128 可以透過此技術，達到 10/11/13 GB RAM + 128 GB ROM​。

realme 8 5G安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分結果。（手機截圖）

realme 8 5G的5G測速結果。（手機截圖）

5G表現上，支援Sub-6GHz頻段，5G NR可支援n1、n3、n7、n8、n28、n38、n41、n78頻段。以遠傳電信5G SIM卡在機場捷運線新莊副都心站出口以Speedtest以及Opensignal兩個測速app分別執行兩次測速結果得到平均下載483.25 Mbps、上傳124.5 Mbps的成績，測速表現算是相當不錯。

realme 8 5G採用6.5吋挖孔螢幕（解析度1080x2400 FHD+），支援90Hz 螢幕更新率，螢幕佔比90.5％瀏覽視野寬廣，觸控體驗更流暢；峰值亮度可達600尼特。支援18W 快速充電，5000mAh電量最長可提供655小時的待機時間，語音通話42小時、16小時影片播放以及114小時音樂播放。若使用超級省電模式，5%電量還可待機34.2小時或聊天89分鐘。最高支援1TB 記憶卡擴充，可存放高達262000張照片或209000首歌曲或4190部電視節目。

拍攝功能當然不可忽視，realme 8 5G採用1600萬前置鏡頭（f/2.1），支援人像模式、全景、AI 美顏、HDR、臉部辨識、超級夜景等拍照功能，以及UIS 錄影超級防手震，最高支援1080P ／ 30fps 錄影格式；背面的AI三鏡頭，則是f/1.8 4800萬畫素主鏡頭、f2.4的200萬B&W人像鏡頭、f/2.4的200萬微距鏡頭的組合。支援全新五種夜景濾鏡，分別是現代、賽博龐克、火熱、星際空間、璀璨夜晚，讓你為夜晚更添色彩；支援4800萬模式、超級夜景、全景、專業、縮時攝影、人像模式、HDR、超級微距、超文字、AI 場景增強、AI 美顏、濾鏡等拍照功能，支援UIS 錄影超級防手震，最高1080P ／ 30fps 錄影，以及720P ／ 120fps 慢動作錄影。

realme 8 5G（左）對比iPhone 12 Pro相機日間拍攝（1）。（黃慧雯攝）

realme 8 5G（左）對比iPhone 12 Pro相機日間拍攝（2）。（黃慧雯攝）

realme 8 5G（左）對比iPhone 12 Pro相機日間拍攝（3）。（黃慧雯攝）

realme 8 5G一倍、兩倍與五倍放大的對比照。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro一倍、兩倍與五倍放大的對比照。（黃慧雯攝）

realme 8 5G（左）對比iPhone 12 Pro相機夜間拍攝（1）。（黃慧雯攝）

realme 8 5G（左）對比iPhone 12 Pro相機夜間拍攝（2）。（黃慧雯攝）

realme 8 5G（左）對比iPhone 12 Pro相機夜間拍攝（3）。（黃慧雯攝）

以上是realme 8 5G對比iPhone 12 Pro在日夜間拍攝的結果（iPhone 12 Pro三顆相機都是1200萬畫素）。在日間拍攝上，realme 8 5G算是符合水準，不過若是以Zoom in 五倍的畫面來看，5倍放大的畫面「油畫」感就很重，顯得很可惜。夜間的話，需要穩定持握才能拍攝，拍攝小花等風吹容易移動的物體的話，容易拍不好；夜間照片色調上的表現比較亮眼，但是照片亮度，以及快門的表現上都還有進步空間。缺乏了超廣角相機的配置，若是經常有此類拍照需求的朋友來說，會覺得有時不夠堪用。

整體來說，大電量、中規中矩的效能表現，以及快充、親民的價格帶，還有5G雙卡雙待等特點，作為一款5G備用手機來說，都相當到位。若是作為主要拍攝相機的話，則是要看是否符合需求，畢竟只能拍攝到1080P 畫質，對於目前有很多手機支援到4K等級來說，也是僅符合一定水平的需求而已。realme 8 5G在台推出兩種規格，4+128G是7490元；8+128G則是8490元，以入手5G手機來說都算是負擔不高的價格。