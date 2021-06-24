每個人在擇偶時，都會有自己偏好的類型，有些人會選擇一眼定生死，也有人認為應該先相處再評估適不適合，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、射手座、天秤座的人在談戀愛時最固執，只相信一見鍾情，喜歡透過第一印象來挑選對象。

▍1.天蠍座

天蠍座的人性格簡單，看待愛情的態度很冷靜，相對於日久生情，他們更相信一見鍾情，非常注重第一印象，如果第一眼看到一個人就沒感覺，他們就會毫不猶豫地拒絕交往，不論對方陪伴再久或死纏爛打都沒用，甚至會產生厭惡感。天蠍座喜歡細水長流的感情，但又不能太平淡，如果另一半太逆來順受，他們則會覺得缺乏激情，想要新鮮和刺激，堪稱是最難搞的星座。

▍2.射手座

射手座的人總是很好動，是天生的好奇寶寶，面對愛情，射手座總是很隨性，光是透過眼神就可以尋找到對的人，因此愛上一個人是很快的事情，但若一開始就看不上眼，即使相處時間再長也沒用。對射手座來說，他們從來不會因為對方很癡情而改變選擇，即使受到感動，也會理智拒絕交往。

▍3.天秤座

天秤座的人單純善良，對於愛情有著浪漫美好的幻想，他們很相信緣分，認為有緣的人就是會相遇，總是在追求一見鍾情的愛，深信自己總有一天會巧遇真愛。只要第一秒看對眼，即使兩個人還不夠了解彼此，天秤座還是會藏不住愛意跟對方告白，再也無法愛上別人。