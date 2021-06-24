有些人遇到困難時總是無法自行解決，非要旁人出手相助，星座運勢網站「星座愛情不求人」分析，白羊座、雙子座、射手座、雙魚座的人依賴心很重，遇到困難時無法自己解決，第一時間就想要尋求他人的協助，要他們獨自處理可說是難上加難。

▍1.白羊座

白羊座討厭麻煩的事，平時也懶得追求進步，遇到困難時往往自亂陣腳，不知道如何解決，所以第一時間就想要逃避，如果非得要面對，他們會立刻向旁人求助，不知不覺就養成依賴他人的習慣。

▍2.雙子座

雙子座口才好，做事喜歡投機取巧，他們很聰明，會想要用最省力又最有效的方法來處理事情，最直接的作法就是利用別人，他們人脈廣又會說話，無論是裝可愛或裝可憐都得心應手，遇到困難時習慣依賴別人，自己樂得輕鬆。

▍3.射手座

射手座性格懶散，只要能躺絕對不坐著，他們會為了偷懶費盡心思，只為了多一點時間讓他耍廢。對他們來說，依賴別人很正常，就算被罵、被嫌棄，他們依然故我，只要能偷懶，被說成怎麼樣都無所謂。

▍4.雙魚座

雙魚座需要有人指導他的工作進度，如果有人督促，他們會很積極、努力，富有熱忱，但如果要他自己看著辦，他們就會非常苦惱，不知從何著手，所以會漸漸地養成依賴他人的習慣，需要有個人帶著他走，否則就會停在原地。