雖然國內疫情逐漸趨緩，不過疫苗議題仍是國內社群最熱門的議題沒有之一，包括疫苗施打的副作用事件、政府授權台積電與鴻海購買疫苗、美國與立陶宛捐贈疫苗等事件都反映民眾對疫苗的期盼與憂愁。因此，筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，以疫苗為主要分析議題，應用大數據分析方法來瞭解國內網路社群對疫苗相關事件的反應。

首先，筆者比較上週幾項疫苗議題的聲量後發現，政府授權台積電與鴻海購買疫苗的聲量在短短幾天就接近40萬筆，也比美陶捐贈、疫苗副作用等事件都高。這反映出，相對於施打疫苗副作用的擔憂以及從美國與立陶宛獲得疫苗捐贈的喜悅，國人對於台積電與鴻海被授權代表政府購買疫苗更加期待。筆者認為可能的原因有兩點：一、台積電及鴻海實力雄厚，國人認為能取得疫苗的能力說不定比政府還要高，期待理所當然也高。二、兩個民間單位合購1000萬劑疫苗，這個數量讓國人相當有感。

國內社群疫苗相關議題聲量比較。（圖／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

另外，筆者分析台積電過去10天有關疫苗的正負面聲量，其中超過50%以上的聲量為正面聲量，負面聲量僅25%。這結果不僅再次印證國人對護國神山的期待感，相較於高端解盲時的高負面聲量，網友似乎更樂見從國外取得足夠的疫苗。為了進一步瞭解網友談論台積電的留言內容，筆者把提及台積電與疫苗相關的留言抽取出來，當中按讚數最高的幾則留言主要內容大多提及：「謝謝總統，謝謝台積電、謝謝永齡基金會，團結力量大，一起抗疫」等。由此可見，授權民間單位向國外購買疫苗，或者政府與民間單位合作取得疫苗，都是國人在飽受疫情負面影響的情境中，殷切期盼的結果。

台積電過去10天疫苗相關正負面聲量。（圖／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

從上述的客觀數據分析，筆者謹慎推論，即便是疫情趨緩，但是沒有足夠的疫苗覆蓋率，國人的生活壓力始終無法放下。因此，授權民間單位向國外購買疫苗才會受到那麼多國人關注與支持。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據