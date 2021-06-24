【回憶殺】1999年6月20日，傳來令人震驚的消息，老牌歌星方晴在美國中槍身亡，至今無法得知是他殺還是自殺，回顧方晴崎嶇精彩的一生，進入演藝圈後不但被冷凍，還當了小三為男方生下一子，甚至被兩岸官方封殺，終身遭官方監視，不得不轉往美國發展，最後客死他鄉，至今無法確定當時的真相為何。

方晴本名張堡瑩，祖籍南京，小時候就跟著飛行官爸爸舉家搬到台灣，然而爸爸在大陸還有放不下的情人，一次出任務後就再也沒有回家，母親便帶著姐妹倆改嫁軍人，又生了4個妹妹，為了不讓繼父太負擔，姐妹倆從小在孤兒院長大，在她19歲時，為了改善家計，自願嫁給大她21歲的男人，並生了一個兒子，但這段婚姻只維持了短短4年。

方晴進了演藝圈後聲名大噪。（圖/翻攝自微博）

隨後方晴進入演藝圈，由於甜美長相和充滿特色的低沈嗓音，讓她逐漸聲名大噪，加入了中影後，她演出《長白山上》一炮而紅，正準備第二部戲，未婚生子的流言卻讓她遭公司冷凍，直到歌仔戲作詞人狄珊為方晴寫了一首歌「難忘的初戀情人」，才再度讓她的聲勢大漲，又接連出了「寂寞何時了」、「茫茫天涯路」等唱片，還接下中視《歡天喜地》、《今夜》等節目的主持棒。

方晴發行了多張熱銷唱片。（圖/翻攝自微博）

然而這時方晴卻愛上了提供節目廣告的廠商，儘管對方是有婦之夫，她還是飛蛾撲火，更為對方生了一個兒子，這段期間她在中影幾乎沒有任何表現，事業直直落下，然而這段感情最後也無疾而終，某次她趁著去菲律賓表演，利用國際簽證到美國，打算展開新生活，也碰到了第二任丈夫，沒想到短暫婚姻再度告吹，方晴又回到台灣演藝圈。

方晴和父親連絡上後，立刻前往大陸探親，但當時兩岸還未開放探親，返台後立刻遭調查並限制出境，從此被官方盯上，工作生活都被影響，她只好回到美國開了一間華人夜總會，沒有想又因違法陪酒勒令停業，方晴開始醉心於密宗，受邀到大陸巡迴演出後，她趁機發放相關書籍，因此引起大陸官方注意，將她列出黑名單，方晴更爆出和「師尊」有肉體關係，2人曾「雙修」遭其他信徒質疑，但卻遭到當事人駁斥。

方晴在美國中彈身亡。（圖/翻攝自微博）

1999年6月8日，方晴在華盛頓一處事務所中槍，子彈直接穿入頸部，緊急送醫後不治，他殺還是自殺始終沒有獲得證實，能確定的是方晴的精彩傳奇的一生正式落幕，享年53歲。