淋病是一種常見的泌尿道感染疾病，主要是由細菌感染，而非病毒或黴菌造成，國泰綜合醫院泌尿科王世鋒醫師指出，一般日常生活中，較少淋菌存在，一般多經由特殊途徑傳染，包含接觸性伴侶，或是接觸到沾有淋菌的毛巾、馬桶、浴缸等。王世鋒醫師說明，淋病常見症狀大多出現在泌尿道或生殖道，包含小便會痛、灼熱、頻尿、血尿等。女性可能會出現分泌物，常被誤認是白帶而疏忽治療。

淋病是什麼？有哪些常見症狀？(圖/今健康提供)

●淋病和披衣菌差異？得到淋病怎麼辦？

王世鋒醫師表示，淋菌和披衣菌是尿道感染常見菌種，最大的差異是分泌物的顏色，淋病呈現黃綠色，偏黏稠，看起來像是一坨鼻涕；披衣菌則呈現水水透明狀，看起來像是分泌物。因此透過顏色及外觀判斷，大多可以區分是哪種細菌感染。

尤其是感染淋病後症狀明顯，許多民眾難以啟齒，不敢前往醫院治療，因此大多數會到藥局取藥，但是，缺乏專業診療，往往無法對症下藥，甚至可能產生抗藥性，導致疾病嚴重後，不得已才前往醫院。王世鋒醫師表示，目前淋病標準療程是使用第三代頭孢子黴素，呼籲民眾，如果出現類似淋病症狀，盡早就醫，切勿擅自購買成藥，出現抗藥性將使疾病更難以治癒。

(圖/今健康提供)

發生性行為要注意什麼？男女得到淋病症狀有差異嗎？

由於淋菌不是生活周遭常見的細菌，因此當性伴侶固定時，不太可能得到感染。王世鋒醫師提醒，認識新對象時，安全性行為相當重要，若不小心沒有安全措施，建議多喝水多排尿，將殘留在尿道中的細菌盡快排出體外。

淋菌屬於細菌的一種，需要使用抗生素治療，王世鋒醫師說明，一般結束療程後，會再確認患者是否痊癒，若是持續有不安全性行為，或是性伴侶沒有接受治療，仍舊有可能再次感染。因此建議患者治療後，性伴侶也要去檢查，雙方接受治療才是重要關鍵。

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王世鋒醫師指出，通常男性感染後症狀較明顯，尿道口會出現分泌物，一般正常人是不會有這種症狀出現。而女性偶爾會有黴菌感染、白帶搔癢等問題，症狀不易察覺，一旦感染淋病後，常被誤認是白帶，只需塞劑治療即可，因此忽略治療。