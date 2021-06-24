臺北市政府衛生局日前執行110年度市售麵製品專案抽驗計畫，抽驗地點包括北市賣場、傳統市場、麵攤（店）、製麵店（館）、餐廳、百貨公司美食街及早餐店等，共計抽驗80件，品質檢驗結果2件不符合規定。

●市售麵製品 不符規定將下架、裁處

此次抽驗之市售麵製品包含麵條26件、蛋餅皮或蔥油餅皮或蔥抓餅或肉包皮22件、燒餅或刈包皮或饅頭16件、水餃皮或烤鴨餅皮或餛飩皮或春捲皮16件，檢驗項目包括防腐劑12項、過氧化氫、二氧化硫、甜味劑、硼砂及其鹽類等項目，其1件「志成壽麵線」檢出苯甲酸：0.92g/kg（標準:不得檢出）及1件「黑糖饅頭(特級黑糖)」檢出環己基(代)磺醯胺酸1.92g/kg（標準：不得檢出），不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，上述不符規定之產品皆已通知業者立即下架。

另外，「黑糖饅頭（特級黑糖）」產品已由臺北市政府衛生局依食品安全衛生管理法第18條及47條第9款裁處製造業者在案，另「志成壽麵線」產品來源為新北市業者，已移請所轄衛生局進行查處。

●食品添加防腐劑「苯甲酸」、甜精 長期食用恐損肝、腎

臺北市政府衛生局表示，本次違規添加的防腐劑「苯甲酸」，俗稱安息香酸，為一般常見防腐劑，進入人體後，在9～15小時內可從尿中排出，如過量食用可能會造成腹部疼痛、噁心、嘔吐現象，若長期過量食用，恐損害肝、腎、食慾變差。

而「環己基（代）磺醯胺酸」為人工調味劑，又稱甜精，其甜度約為等量蔗糖的30～60倍左右，可提供食品的甜味，可使用於蜜餞、瓜子、碳酸飲料、代糖錠劑、粉末及特殊營養食品等，若長期過量食用，易增加腎功能負擔。

●購買麵食類製品 這些細節要注意

臺北市衛生局提醒，在選購麵食類製品時，除可向信用良好的廠商購買外，應多注意麵濕製品是否於低溫保存販售、如為包裝產品其標示是否完整。

此外，相關食品業者應重視產品製作過程、環境及人員衛生及自主管理情形，於批發、零售或供麵（店）攤使用時，皆向有信譽的商家購買掌握食材來源，並應儘可能將產品冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質。