心臟血管疾病長期以來為國人及世界前五大死亡原因之一，且隨著人口老化加上飲食逐漸西化，心臟血管疾病的盛行率及死亡率有逐年升高且年輕化的趨勢。冠狀動脈心臟病(coronary artery disease CAD)以及周邊動脈疾病(Peripheral artery disease PAD)為最常發生的心臟血管疾病，這兩種疾病主要都是因為動脈中脂肪或其他物質的沉積且硬化形成粥狀斑塊或鈣化，導致動脈硬化並妨礙血液正常流動。

可想而知，冠狀動脈的血流不足或完全沒有血流，將造成心臟病甚至導致心臟衰竭而引發猝死。此外，周邊動脈疾病在四肢會造成行走疼痛或傷口癒合不良；嚴重者，將導致肢體嚴重缺血(Critical limb ischemia CLI)而截肢。

●血管介入手術領域10%以上病人受用，市場潛力可期

創新微型導管的特點在於具備錐狀頭與螺紋結構，當遇到血管阻塞處的斑塊阻礙時，可操作控制導管旋轉，利用導管前端錐狀頭與螺紋結構鑽鑿血管阻塞處之斑塊。如此一來，穿出導管前端的導引線便可順利地通過血管阻塞處，同時，隨著導引線的引導，使導管前端也通過血管阻塞處，進而完成氣球擴張術或將支架設置於血管阻塞處，與前端為鈍頭的現有導管產品相較，更容易使用。

而導管鞘(protector)的設計也進一步增加了安全性，導管鞘可密合套蓋導管上的螺紋結構，避免螺旋結構卡在血管阻塞處之斑塊時強行拉扯造成血管破裂的情形，且套進螺旋結構時，除了可以增強支撐力，也方便安全移除導管。

(圖/褚柏顯教授、李信賦副教授提供，刊載於生策會)

●技術強項與優勢

1. 適用性廣

當血管阻塞處斑塊已嚴重鈣化時，導管前端之錐狀頭與螺紋結構更容易鑽鑿血管阻塞處之斑塊，增加介入手術成功機會。

2. 安全性高

利用導管鞘套蓋螺紋結構除可增強支撐力，也可以進而安全移除導管，避免血管破裂。