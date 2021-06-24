台股周三（23日）雖然大漲261點，但航運族群因大股東賣股利空而逆勢重挫，先前人氣指標貨櫃三雄長榮、陽明、萬海狂殺跌停，不少投資人來不及跳船，立馬變成套牢的「水鬼」，後市該如何操作呢？法人認為，漲多拉回修正也屬正常現象，短線先看10日線是否止穩，以及人氣是否退潮，貨櫃三雄現在每個月EPS 預估3元，第二季EPS估9元，在8月中旬公告半年報之前，不至於利多出盡，而今年第四季前，也看不出貨櫃輪景氣的烏雲。

23日航運股短期股價漲多，加上陽明、台船、正德大股東申報轉讓持股利空衝擊，獲利了結賣壓湧現，上市航運股爆出16檔跌停鎖死，貨櫃的萬海、陽明、長榮尾盤躺平，以及散裝航運的慧洋KY、裕民、四維航、台航全面亮燈跌停。

外資賣超前10名中有4檔為航運股，陽明大砍1.3萬張、長榮航提款1.08萬張、裕民賣了9363張，萬海也倒貨7658張。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，幾個原因造成周三航運股翻船。首先是漲幅太大，引發獲利回吐賣壓，不少個股已連拉三支漲停，長榮、陽明、四維航、正德等漲幅太兇遭處置，增加進出的難度。

其次，漲太多後遺症是大股東申報轉讓持股，台航申讓陽明 1.3 萬張，所有利空都指向航運股漲太多，陽明今年來大漲376％、四維航、萬海、台驊投控、慧洋 - KY、長榮等今年來上漲逾240％。

蔡明彰說，若航運股多頭就此結束，陽明做頭反轉，則台航申讓陽明是明智之舉，但周三台航收在跌停，暗示台航處分陽明，減少持股，未來共伴效應將減弱。反觀長期投資航運股的中再保、中壽、長榮鋼、士紙周三都沒跌，未受航運股大跌的影響，說明對航運股長線仍看好的信心沒有動搖。

他認為，貨櫃輪運價每周報價一次，甚至一日三市，現場加價。長榮、陽明、萬海，現在每個月EPS 預估3元，第二季EPS估9元，在8月中旬公告半年報之前，不至於利多出盡。

蔡明彰強調，從過去經驗來看，周期股的反轉都不是大股東申報轉讓造成，真正造成反轉是景氣拐點，但今年第四季前，看不出貨櫃輪景氣的烏雲。

法人也指出，海運運價持續創高，航運股基本面沒有太大變化，23日航運大跌是因漲多拉回修正，短線先留意10日線是否止穩，另觀察後續資金續航力，若連續2天資金比重低於3成，恐有人氣退潮跡象。