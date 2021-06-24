亞洲小姐季軍出身的葉玉卿，當年一連拍攝三級片《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》一脫成名，成為香港首位三點盡露的性感女神，後來成功轉型成演技派女星，並以電影《紅玫瑰白玫瑰》獲得金馬影后提名。曾與葉玉卿有過一段情的香港舞王張立基，近日受訪首度透露兩人36年前的分手原因，還談到葉玉卿因為親大哥葉志銘、家庭因素等原因，承受不小壓力。

葉玉卿與美國華裔商人胡兆明結婚25年，淡出影壇多年的她，其實在出道前曾與香港舞王張立基有過一段情，兩人交往多年分分合合，最終以分手收場。張立基與葉玉卿分手36年後，近日接受港媒《明報》專訪，首度吐露兩人分手原因，「她喜歡男友將心意表達出來，但我習慣放在心裏，或者她對我的信任感不夠，我們認識後，她也知道我不可以天天陪她，我性格是這樣，我不是馬虎了事，只是不喜歡時常黏在一起，她認識了別的朋友，導致分手。」

葉玉卿當年受邀為金馬獎擔任頒獎嘉賓。(本報系資料照)

同時張立基也回憶與葉玉卿交往的那段時光，稱葉玉卿其實壓力很大，包括她的哥哥是葉志銘，家庭原因會影響她的心情，加上那時候張立基剛踏入演藝圈，新聞更多，讓葉玉卿時常不開心。

其實葉玉卿出身富裕家庭，爸爸是假髮工廠老闆，大她20歲的大哥葉志銘更是演藝圈的一代傳奇，當年一手創辦飛圖唱片，培育出梁雁翎、曾慶瑜等大明星，2001年宣布破產出家為僧，再也不問紅塵俗事。葉玉卿早年受訪時提到，以前讀書時大哥葉志銘為了鼓勵她考第一名，不惜放話若她考第一，就買台保時捷給她，果然讓葉玉卿成功達成目標。但她也笑說，哥哥當然是沒買車給她，主要是了解她個性，想激勵她罷了。