一名網友突然被房東女兒通知，以後房租由她代收，還有意一次收半年房租，經過一番來回對話，最後才得知房東有賭博惡習，女兒表示想管控爸爸錢財。不過眾網友一致力勸，「跟誰簽約，房租就給誰」，才不會發生問題。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示房東的女兒突然說要幫忙收房租，還詢問原本是一次收半年嗎？似乎企圖一次收取半年房租。之後原PO向房東女兒表示，因為她是和房東簽約，若要由房東女兒代收，希望再簽一份「代收合約」，才有保障，房東女兒回應，她用一張紙寫由她代收、帳號、每月匯款時間等，簽名拍照給原PO，原PO表示會有法律問題，一定要房東出面才同意。

雙方一直來來回回對話，最後房東女兒才說出房東會簽賭，想管控他的金錢，才讓原PO恍然大悟。

眾網友看完，紛紛勸原PO：「只要不是跟妳簽約的人 都不要拿錢給對方 這是基本的」、「跟誰簽，就給誰，不然事後很難揮」、「這個女兒要錢要得很急，有點蹊蹺」、「真的是房東愛賭博嗎？感覺都是女兒一個人在自說自話欸」、「直覺是瞞著她爸爸來找妳收租金…最好找到房東本人問清楚，不然問題會很大」。

還有人分享經歷：「曾經租了一個房子，整層的，房東有五名子女，一開始簽約根本不可能去查房東的家庭狀況，租到第6年，突然房東的兒女們出面，說他們並沒有同意爸爸出租房子，所以要我們必須返還(不當得利)？並且賠償五名子女每人6年的租金，也就是說，過去的6年，一個月租金如果是一萬，就必須付給他們每人一個月一萬的租金，6年！換算一年12萬的租金，瞬間變成了一年72萬，已經租了6年，要賠償他們360萬，傻眼！最後還被房東的五名子女告上法院，還好法官沒吃壞」。