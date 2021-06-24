中央流行疫情指揮中心23日公布最新解隔離標準，原住院隔離治療的無症狀或輕症個案，只要症狀緩解，距發病日已達10天就可解除隔離，在標準加嚴後，個案必須在解隔離前一天接受PCR採檢，體內病毒量Ct值需高於30才能解除隔離；重症個案則必須連續2次篩檢Ct值高於30才能解除隔離。

指揮中心表示，隨著國內本土新冠肺炎解隔離者達確診人數70％，醫療量能得以舒緩，23日公布最新「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」，無症狀或輕症確診個案除須符合原先規定2項標準外，需再增加1次PCR檢驗程序，且篩檢結果須為陰性或Ct值超過30，才能解除隔離治療，回家進行7天自主健康管理。

衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬於媒體聯訪時指出，針對無症狀或確診輕症個案，允許極少數特殊狀況符合「退燒至少1天，症狀緩解」及「距發病日已達10天」2大標準，就可解除隔離治療，回家進行7天自主健康管理，但期滿前1天仍須PCR檢驗。

重症個案部分，則須符合「退燒至少1天，且症狀緩解」、「距發病日已達10天」，以及「連續2次呼吸道檢體檢驗（SARSCoV-2 RT-PCR）檢驗結果為陰性，或Ct值≥30。」3項標準才可解除隔離。重症個案PCR檢驗程序從1次增為2次，若病人採檢時仍有痰或有使用呼吸器，則至少有1次檢體須為下呼吸道檢體；否則2次採檢均採口咽或鼻咽拭子即可。