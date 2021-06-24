創作歌手陳零九月初被通知確診新冠肺炎，歷經12天治療，日前雙採陰返家，自主管理7天後，22日晚間首度在17LIVE開直播分享近況，表示居家自主管理期沒創作新歌，只想先把身體養好。

陳零九感謝粉絲關心，現在在家休養，生活規律8點左右吃晚餐、9點吃中醫師建議的「清冠一號」，得再吃1個月，最晚11點半睡覺，坦言意識到之前工作滿檔太拚影響到免疫力，接下來會把腳步放慢些。

陳零九談到在防疫旅館時，確診後身心都很煎熬，還飽受恐慌症困擾，「晚上睡到一半會突然驚醒，呼吸不過來，擔心以為自己心臟怎麼了，去亞東醫院檢查後都沒事，發現應該是恐慌症」。

他在醫生建議下每天睡前服用鎮定劑和抗憂鬱、焦慮的藥物，幫助睡眠並防止惡化成憂鬱症。陳零九現在知道跟有憂鬱症的人說不要想太多、要正向思考是沒有用，因為這症狀不是別人叫你不要想太多就不會發生。

恐慌症發作會心悸、心跳很快，他說：「我的經驗是它就是會突然發生，但我應該是輕微的，只能就是讓自己盡量保持正向、去面對它、治療它。」網友也關心陳零九家人的健康，他說家人都很健康，高齡95歲的阿嬤住在南部，身體不錯，因阿嬤有高血壓，會請醫生評估適不適合打疫苗。

確診治療康復後，現在體內有抗體了，還會打疫苗嗎？他說：「應該是有抗體了，但詢問過還是需要打疫苗，多一層保護，我會打但不是現在。」陳零九在直播中對新冠確診、治療、防疫旅館等相關問題有問必答，笑說感覺變得像一個病毒專家了。

陳零九向粉絲預告下週二也將在17LIVE他個人頻道-陳零九ninechen（https：／／17.live／zh-Hant／profile／r／248613）開直播和大家互動。