台北市長柯文哲日前頻頻對中央流行疫情指揮中心開炮，19日更嗆每天報確診人數沒意義、沒用、Nonsense（廢話），更不屑中央介入北農，稱北市可用自己的方式處理，23日竟一反常態，針對北農群聚感染延燒出的疫調問題，赴指揮中心與指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲等人開會，柯更感謝指揮中心犧牲下班時間，共同協商，還說需要中央和地方密切合作、一起處理。

柯文哲深夜在臉書發文表示，23日晚間到疾管署和陳時中、陳吉仲開會，會中有幾個結論，一、24日起沒快篩陰性證明或通行證，不能進入雙北批發市場工作，二、跨縣市資料整合問題，他在會議上以北農為例，指出目前疫調是以居住地為準進行，這讓跨縣市疫調整合出現很大的落差，各縣市進行疫調完，經常上傳資料後就結束了，一定要建立一個制度，確實通知個案工作、活動的縣市政府，不然對在北農工作、卻沒在北市居住的感染病例，北市府對該個案的疫調掌握就會不夠即時。

柯說，他在會中也具體建議，應以身分證字號爲基礎，建立一個資料庫，讓疫調資訊即時做到 跨縣市連結，避免彼此資訊落差造成防疫破口，陳時中也同意目前疫調系統還不完整，要有一個平台，將資訊分享給居住地與工作地的地方政府，疾管署會來協助建立 資訊整合平台。

另外，關於快篩後的效期有多久的問題，柯說，會議上也有討論，大家決議使用一個共通的健康監測系統，每天對出入市場的人做追蹤，快篩陰性不能證明永久有效，需要定期篩檢或是其他追蹤辦法。

「謝謝疫情指揮中心，犧牲下班時間，共同協商，一起處理！」柯說，疫情發生至今，所面對的各種問題，需要中央和地方密切合作，會議結束後，他特別到濱江市場的快篩站，聯醫的同仁還在現場，會為大家進行篩檢到24日0時，請大家趕快來，目前快篩3000多人，陽性率很低，所以不要太緊張，24日起沒快篩陰性證明是不能入場上工的，別讓自己喪失了工作權，快來！