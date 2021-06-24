溫布頓草地網球錦標賽會外賽持續進行，台灣好手莊吉生台北時間23日深夜在第二輪以6比2、6比1輕取日本選手伊藤龍馬，再一勝就可以拿到會內賽資格。

ATP職業男網世界第163名的莊吉生，第一盤前段和世界第227名的伊藤龍馬互相僵持，中後段莊吉生連保帶破連搶4局，進而收下一盤；第二盤莊吉生延續氣勢，連下5局完成跨盤連得9局的強悍攻勢，雖然第6局錯過1個賽末點，隨後第7局自己的發球局也被對手化解3個賽末點，最後還是在第5個賽末點順利結束這場歷時65分鐘的賽事。

賽後和團隊通話時，莊吉生透露第二盤5比1領先的時候很緊張，因為過去交手他總是和伊藤纏鬥很久，很怕伊藤永不放棄的武士精神，不過莊吉生也拚勁十足，沒給伊藤逆襲機會，繼續贏得爭取溫網會內席次的機會。

下一場莊吉生將和第15種子、法國選手巴雷爾（Gregoire Barrere）爭奪會內賽門票，期許自2018年後，再闖溫網男單正賽。