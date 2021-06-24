日本54歲資深偶像堀智榮美去年舌癌治癒，她被一名45歳奈良無職女子去年10月起發文中傷150次以上，不堪其擾。女子經通報被函送後已承認罪行。堀智榮美在部落格上語重心長表示：「世事有些可為、有些不可。任何事情都有它的限度，若做過頭總有一天會後悔。」而該名黑粉女子被函送後已承認犯行事實。

堀智榮美罹口腔癌治療後積極宣導口腔癌檢查。（口腔癌撲滅委員會提供）

堀智榮美與中森明菜同期出道，在資深偶像界佔有一席之地。據朝日電視台新聞（ANN）23日報導，2019年2月部落格宣布，自己被診斷出晚期口腔癌（舌癌），並已轉移到淋巴結，於同一天住院並宣布暫停活動，她接受了長達11個小時的手術，切除了淋巴結和舌頭的六成部分，並使用大腿的組織進行舌部再造。之後又被檢查出發現初期食道癌，接受切除手術並出院，2020年1月3日復工繼續演藝工作，並以過來人身份積極宣導口腔癌檢查。

堀智榮美1982年以《海風的少女》一曲作為偶像歌手出道，同期藝人有小泉今日子、中森明菜、早見優、石川秀美等歌壇紅星，20年前曾與好友早見優、松本伊代組成媽媽團「Cutie★Mommy」。堀20歲生日過後不久，突然表示自己將退出藝能界。作為偶像歌手的最後一曲由秋元康作詞、小室哲哉作曲的〈如今渴望相信愛〉。她三度結婚，與三任老公生下的兒女共有7名。