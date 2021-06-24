打完疫苗四肢無力 桃園76歲婦人急送醫 03:092021/06/24 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 打完疫苗四肢無力 桃園76歲婦人急送醫。新冠肺炎疫苗示意圖。（圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區1名76歲李姓婦人23日晚間11時許突然身體四肢無力，但仍意識清醒，據了解該名婦人22日完成接種疫苗，23日才有不良反應，消防到場後趕緊協助李婦送往桃園榮總就醫。 打AZ後死亡達119人 3例不到50歲 苗栗今增4移工確診 67歲洗腎男施打疫苗後猝死家中 #新冠肺炎 #台灣 #76歲 #婦人 #無力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南新增3起接種疫苗後不良反應 其中1名87歲婦人施打後死亡 15:542021/06/23 生活 高雄洗腎男打疫苗胃腸不適 就醫後隔日亡 14:082021/06/23 生活 73歲翁打疫苗一周猝死 屏東累積7例死亡個案 17:492021/06/23 生活 台南92歲婦 打完疫苗疑中風過世 04:102021/06/23 地方新聞 3歲男童腹痛送醫不治身上有瘀傷 父臉書控「怎麼這樣殘忍對小孩」 11:592021/06/23 社會 竹市8旬婦上周打疫苗後失聯 警消破門後發現無生命跡象 12:272021/06/23 生活 新竹縣婦傳疫苗接種後猝逝 不申請預防接種受害救濟 16:482021/06/23 生活 桃園78歲婦人19日接種疫苗 今不明原因昏迷送醫不治 19:012021/06/23 生活 93歲文夏施打疫苗身體狀況曝光！妻：隔天就發燒 15:552021/06/23 娛樂 打疫苗死亡累計144人 50多歲男接種隔天亡 解剖結果出爐 15:122021/06/23 生活 士林老婦失聯鎖匠破門驚見遺體 里長批市府防疫亂警最後才到 14:292021/06/23 社會 生活熱門新聞 全台陪雙北坐牢？三級警戒延至7／12鄉民風向大逆轉 - 生活 解封夢碎！三級警戒延長至7／12 陳時中：大家再忍耐 - 生活 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 台中東勢果菜市場 快篩179人結果出爐 - 生活 接種AZ餵母乳害女嬰猝死？醫曝致命關鍵恐是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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