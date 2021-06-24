國內疫情仍嚴峻，台中市政府表示，鄰長協助市府宣導防疫工作，符合疫苗接種第二類之一線防疫人員資格，將為1.3萬鄰長打疫苗，一度遭中央反對。台中市長盧秀燕強調，「我做的決策，我會負完全的責任」。針對防疫，前民進黨立委沈富雄認為，六都市長中以台中市長盧秀燕表現最好，雖算外行但做事卻恰到好處，政治層面也捏得很緊。

針對六都市長的防疫，沈富雄23日在《雲端最前線》節目中指出，新北市長侯友宜就像水牛，照程序，很認真地該耕的耕，他也不會去說人家壞話，這是侯友宜的特性。而侯友宜的特性，剛好是行政院長蘇貞昌的反面，大家不要蘇貞昌，大家要侯友宜，所以侯友宜這一點難以擊破，但卻沒什麼看頭、沒有趣味。

沈富雄接著指出，台北市長柯文哲開始時，防疫做得很漂亮，因為這是他的專業，他也很犀利，比如設5個快篩站，還徵召旅館變成收容站，做得算漂亮。但是3天以後，柯P就走樣了，他覺得是在跟其他「諸侯」比賽，他怕了，覺得這個責任不是隨隨便便的，大家搞來搞去，但自己不能被搞掉，未料3天後就走樣了。

沈富雄指出，六都市長中，以盧秀燕表現最好，盧秀燕對防疫雖算是外行，但她每一樣都做到恰到好處，政治層面也捏得很緊，比如中央規定施打疫苗的分類1至9類，沒有里長、鄰長，她則提出讓里長、鄰長先打疫苗；中央說不對、不應該，他們不屬於第二類，盧秀燕回應說若施打，由她負責，中央的作法馬上扭轉過來。沈富雄認為，里長、鄰長是樁腳，下次市長選舉，里長、鄰長會是盧秀燕的票，他給想出此建議的盧秀燕周邊幕僚一個讚。

另外，針對未來是否解封？沈富雄表示，若未來想要解封，就用我們上半場的老方法，就是快速篩檢、匡列、疫調、隔離，然後斷鏈。若只有10幾個案例確診，是很容易處理的，但若有500個人確診，就沒辦法了，如何疫調500個？他也認為，不需要因為北農50人確診，就把整個台北市民該有的活動通通封掉。而桃園現在也剩一、兩個確診，桃園是比較複雜的地方，因為有機場，桃園以南則幾乎是清零，即使不清零，也只有一個、兩個、三個確診。