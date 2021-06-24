歐美各國疫苗接種率陸續突破50%並逐步解封後，卻又再發生新一波傳播速度極快的疫苗，迫使歐美暫緩解封措施。據英美加等國統計數字顯示，這一波在疫苗超過50%後才爆發的新冠疫情絕大多數都是在印度發現的Delta變異毒株，已幾乎取代原有英國發現的Alpha毒株(也是目前台灣主要傳播毒株)，不過它對疫苗的殺傷力仍沒有南非發現的Beta來得厲害。專家們提醒，只接種一劑疫苗僅具有33%有效性，接種2劑才能提升到81%，因此應盡可能完全接種，在接種2劑之前仍要嚴格進行防疫措施。

歐美近期已有許多國家接種率超過50%甚至60%，但令人擔憂的是，這些國家接種率提高並採取解除封鎖措施後，卻遭到新一波速度更快的疫情襲擊。美國首席抗疫專家福奇（Anthony Fauci）博士警告，Delta變種破壞性極大，美國絕對不能重蹈英國覆轍，不可因病例下降、疫苗接種率高就自滿，過去主要毒株Alpha比例已大幅下降，目前僅占確診者的44%，而傳染性更強的Delta正快速攀升成為增加最快的毒株。

美國第一夫人吉兒．拜登山席田納西一家大型酒廠的表演活動，並藉機呼籲民眾踴躍接種疫苗。美國衛生官員認為，Delta毒株破壞性極大，必須加緊疫苗接種，以免前功盡棄。（圖／路透）

疫苗接種率已超過6成的英國，原以為疫情將隨著疫苗普遍接種而下降，開始嘗試在5月份試著舉行大型群聚活動，逐漸恢復正常生活。但是，近月來Delta變種毒株快速擴散，英國每日新增確診人數從5月底平均1500餘例，在一個月內增長7倍至每天1萬餘例，而且仍在持續增加中。英國衛生當局稱，Delta毒株比原在英國流行的Alpha毒株傳染性高出60%，而Alpha又較原生毒株高40%，如此Delta傳播力會比原新冠毒株高出124%。上周檢測陽性率已增加64%，重症病例也在上升，目前Delta變種病例已經占英國新增確診病例的91%，幾乎已完全取代原有Alpha毒株。

英國政府為此宣佈推遲30天實施放寬措施，首相強生說，「再等一段時間才恢復開放有重要的作用」，在接下來4周內會有數百萬人接種疫苗，謹慎行事將可拯救數千人的生命。因此，原訂要在6月21日解除大部份限制措施，將再推遲至7月19日。

疫苗接種率已超過6成的英國已幾乎恢復下常生活，但近一個月Delta變種疫情大幅反彈，英國政府被迫收緊防疫措施。(圖／路透）

英國接種疫苗已經相當普及，因此疫情快速反彈引起外界懷疑疫苗可能無法防護Delta毒株。公共衛生部表示，若只施打1劑疫苗，Delta毒株確實會讓疫苗保護率降低至33%，但接種2劑後，其保護率才能大幅提升至81%。在死亡率上，由於Delta毒株重症率高，已造成42例死亡，其中還有12人是接種2劑疫苗，但這些完成接種疫苗卻死亡的病例幾乎都是老年人，或同時有嚴重併發症。

Delta毒株肆虐的情況同樣也在加拿大蔓延開來，因為加拿大疫苗接種率高，衛生當局特別關切Delta毒株對疫苗保護率與重症率的影響。據亞伯特省卡爾加里山麓醫療中心（Foothills Medical Centre）報告，該中心有21名患者與9名醫護人員檢測出感染Delta毒株，其中11人已接種2劑疫苗，8人接種1劑，疫苗種類是mRNA疫苗（輝瑞與莫德納）。不過，當中只有1人轉為重症並死亡，死者雖接種2劑疫苗，但年齡同樣也是高達80多歲；其他有接種疫苗者，不論1劑或2劑，全數都只有輕微症狀。因此多倫多大學生物醫學教授卡漢(Omar Khan)說，現在除加強疫苗覆蓋面之外，更需要加快接種第2劑疫苗進度。

從《刺胳針》公布的實驗結果看，Delta毒株雖然傳播力強，但對疫苗的影響尚不如Beta毒株，英國牛津─阿斯利康(AZ)疫苗一劑保護率被Beta打到只剩10%，但應對Delta毒株的保護率影響不大，有效性甚至還比輝瑞疫苗更好些。（圖／路透)

英國研究人員表示，Delta變種病例最常見症狀有3個：包括頭痛、喉嚨痛和流鼻涕。英國倫敦國王學院流行病學教授史佩特(Tim Spector)表示，Delta變種病毒在年輕人身上感覺起來「更像是患了重感冒」，它的危險性在於年輕人不認為是感染變異病毒，會錯認為是季節性流感，因此仍出門參加活動，增加傳染的機會。

英國首席醫療官惠提(Chris Whitty)認為，英國正在第3波疫情初始階段，很可能會在今年冬天再迎來另一波疫情。尤其現階段年長者已大多數接種疫苗，反而是30歲以下接種率低，這些年輕人活動力強，症狀不明顯，讓Delta變種病毒得以更快速擴散。從《刺胳針》公布的實驗結果看，Delta毒株雖然傳播力強，但對疫苗的影響尚不如Beta毒株，英國牛津─阿斯利康(AZ)疫苗一劑保護率被Beta打到只剩10%，但應對Delta毒株的保護率影響不大，甚至還比輝瑞疫苗更好些。

很多專家近期已對新冠疫情的發展更新了原先的預測，大致上都預期新冠疫情不會因疫苗出現後很快消失，而是會延續相當長時間。隨著疫苗接種展開，未來生活可以慢慢恢復正常，但是戴口罩、勤洗手、環境消毒與減少群聚等防疫措施可能會成為常態。病毒株不斷變異，新的疫情將會持續出現，尤其是在冬天，可能真的要像流感一樣每隔一段時間就出現一波較嚴重疫情。