一群為美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供建議的醫生在今天發布的報告中指出，輝瑞與莫德納疫苗可能與出現在青少年及年輕成人身上的罕見心臟發炎病例有關。

美國疾管中心轄下COVID-19疫苗安全技術工作組（The COVID-19 Vaccine Safety Technical Work Group ）發表這項報告。

報告表示，男性青少年及年輕成人在接種第二劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）mRNA疫苗後，發生心肌炎（myocarditis）及心包膜炎（pericarditis）的風險明顯較高。

mRNA意指信使核糖核酸，包括輝瑞（Pfizer）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗及德國CureVac疫苗都是採用mRNA技術。

但美國疾管中心也在另一份報告中指稱，接種疫苗後的心臟發炎患者，通常能夠順利康復。1100624