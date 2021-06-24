涉及人權侵害 美商務部黑名單新增5家中企 08:052021/06/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部（The U.S. Department of Commerce）今天在所謂的經濟黑名單上新增5家中國企業，因為這些企業涉及在中國的人權侵害。 美國商務部在出口管制實體清單（Entity List）新增的5家中企包括；合盛硅業股份有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司、及新疆生產建設兵團。 根據今天提交的政府文件，這些中企因為人權侵害、傷害維吾爾人及其他穆斯林族群而被列入這份黑名單。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 等待引渡美國期間 防毒軟體邁克菲創辦人陳屍西班牙監獄 - 政治圈 - 中央社 美報告：輝瑞與莫德納疫苗 恐與罕見心臟發炎有關 - 國際 - 中央社 影》杜特蒂再出狂言 痛罵國際刑事法院蠢蛋 要賞法官巴掌 - 國際 凱特和威廉怕了 不敢再跟哈利多說話 - 國際 俄羅斯稱在黑海射擊警告驅離英驅逐艦 英國否認 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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