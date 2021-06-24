美國商務部（The U.S. Department of Commerce）今天在所謂的經濟黑名單上新增5家中國企業，因為這些企業涉及在中國的人權侵害。

美國商務部在出口管制實體清單（Entity List）新增的5家中企包括；合盛硅業股份有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司、及新疆生產建設兵團。

根據今天提交的政府文件，這些中企因為人權侵害、傷害維吾爾人及其他穆斯林族群而被列入這份黑名單。