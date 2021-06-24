前進指揮所撤離驚現亂象，外籍移工的私人物品被擅自打包，如同垃圾般堆在走廊上。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

前進指揮所撤離爆亂象，外籍移工的私人物品被擅自打包像垃圾一樣的堆在大街上。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

苗栗疫情趨緩，近日前進指揮所完成階段性任務後撤出，京元電廠許多移工陸續解隔離。苗栗縣議員曾玟學今（24日）在臉書PO出多張照片指出，外籍移工的私人物品被擅自打包像垃圾一樣的堆在走廊、大街上，乍看之下好像是垃圾山，讓人看了相當憤怒、不被尊重。

苗栗縣議員曾玟學今發文表示，苗栗疫情趨緩，前進指揮所完成階段性任務撤出，而京元電的移工也陸續解除隔離，這幾天從外縣市回到宿舍準備復工，原以為事情告一段落，但從昨天至今，整個宿舍的處理仍舊亂成一團。

曾玟學分享一張現場照片指出，畫面中堆積如山的不是垃圾，都是外籍員工的個人物品，而這就是近日移工宿舍的真實狀況。他並表示，前幾天有隔離中的移工透露，他們每個月要付3500元的宿舍費用，但卻在沒有任何告知的情況下，私人物品被擅自打包像垃圾一樣的堆在走廊，而且還有人的床位已經住了其他人。

曾玟學說，昨天解隔離回到竹南的移工，被人力資源公司告知，因為疫情的關係，房間必須降載，原本的8人房改成4至6人一間房，大家的房間將會更動，同廠的人被安排住在一起，但配合這些規定搬進去的人，發現房間裡面除了自己帶進去的行李，還有原本住在這間房的人的行李，一時之間，房間的空間堆滿物品、動彈不得。

曾玟學透露，還有移工被要求從竹南搬到造橋，造橋宿舍空間比竹南宿舍更小，大多數仍是6人一房，只是室友換人，房間放上三組床架後只剩走路空間，許多人抱怨，那倒不如維持原狀，調整後的空間變得更密集，真的能達到降載功能嗎？

曾玟學表示，許多搬到造橋宿舍的移工反應，因時間匆忙，有些人沒晚餐、且根本沒有床，導致大家通通像擠沙丁魚一樣睡到地板上，甚至還有房間太小，而睡在桌上、走廊上的。而仲介公司原本有找搬家公司協助，但多數公司聽到是京元電宿舍，就沒人敢接，只好靠自己慢慢搬，最後才導致速度跟不上，有員工至今沒床睡的狀況。

曾玟學指出，但不論如何，擅自移動物品與宿舍分配的問題還是很大，把員工私人物品堆得跟垃圾堆一樣讓人很生氣也很無奈，因為已經發生，也沒辦法恢復原狀，這段時間只能不斷請勞工及青年發展處注意移工宿舍狀況，避免再發生群聚感染事件。

前進指揮所撤離後驚見亂象，外籍移工的私人物品被擅自打包，像垃圾一樣的堆在走廊、大廳，讓原本就很小的宿舍顯得更壅擠。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

外籍移工的私人物品堆滿宿舍走廊，只剩一條小小的通道可以行走。（圖／翻攝自曾玟學臉書）。

曾玟學也說，目前沒有看到有新的宿舍區，令人擔憂降載是不是只把人塞到看不見的地方應付檢查，之後又會變成原樣？而造橋宿舍的空間分配問題，他也請勞青處協助了解，是否符合勞動部「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」的規定。

另曾玟學表示，指揮中心宣布三級警戒延至7/12，苗栗縣政府的「移工禁令」是否跟著延長2週也不知道，建議苗栗縣長能聽取指揮中心6/9的建議，不分國籍的皆採取三級警戒，且前進指揮所早就把高中低風險的個案都做了分流與隔離，成效也很明確。

曾玟學認為，縣長的移工禁令，把不相關的移工鎖了兩週，這樣的隔離時間連高風險的人都住完防疫旅館要回來上班了，全縣的外籍員工還要被一起限制實在很怪，而解除這項禁令也不是讓移工可以趴趴走，在7/12前都是三級，一樣非必要避免外出，戴好口罩、做好實聯制且不得群聚。「病毒不會挑國籍攻擊，我們千萬別自己落入這對立之中，要改善的是住宿環境跟落實各項防疫措施，希望縣長能審慎考量。」