中央流行疫情指揮中心考量仍有疫情跨區傳播事件，宣布將全台三級警戒延至7月12日。金管會對此表示，由於指揮中心未加嚴相關防疫措施，因此公開發行公司股東會召開限令將不再延期，請各公司積極規畫在7月1日至8月31日間完成股東會召開。

金管會因應全台疫情警戒自5月19日起升至第三級，於5月20日公布暫行措施，所有公發公司於5月24日起至6月30日間停止召開股東會、順延至7月1日起至8月31日舉行，共有1931家上市櫃及興櫃公司受影響。

據金管會統計，目前共有446家上市櫃及興櫃公司將於7月召開股東會，其中1日有77家搶頭香、2日有48家，前2周（1～9日）合計達310家。證期局副局長郭佳君表示，上述股東會目前將依規畫照常舉行，暫無再延期可能。

金管會指出，已督導集保在17日發布「因應疫情三級警戒召開股東會防疫作業指引」，且已請集保公司瞭解各公發公司後續召開股東會規畫情形，並蒐集於三級警戒標準公布後已召開股東會的實務作法，儘速彙整提供作為各公司召開股東會時參考。

強化版的防疫指引，規範公司應評估股東會場地及參與會議人數相關風險，股東報到採實名實聯制、留存聯絡電話或手機號碼，並應遵守室內不得超過5人、室外不得超過10人的集會人數規定，超過時應安排股東或工作人員到備用會場，避免群聚感染風險。

金管會指出，集保初步蒐集5項實務做法，包括在戶外召開應在空曠場所搭設多個帳篷，在室內召開則應租借會場多餘空間，以增加可容留人數。其次，應減少工作人員與員工股東出席人數，除主席與列席人員在室內外、另於戶外搭設帳棚。

再者，公司可提供純視訊直播供股東觀看（非視訊股東會），以減少親自出席人數，且無論在股東會主會場或備用會場，均應確保股東能順利行使各項股東權益。金管會表示，集保將隨時掌握相關公司作法，提供給其他公司參考。