台北農產運銷公司群聚感染風暴，台北市長柯文哲原稱染疫者有一半來自新北和基隆，22日再大甩鍋，指北農有全台各地的人半夜來做生意，確診者也不一定是在北農被感染，北農人員戶籍在北市的不到一半，再度引發議論。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲痛批，北農疫情的隱匿與謊言，無論是北農高層或柯文哲都難辭其咎。

北農爆發群聚感染，迄今已有多達54人確診，疫情指揮中心證實，北農首名確診個案是於5月12日一名居住在萬華的員工，其後陸續發現的確診者還包括市場的拍賣員、外圈的攤商以及派遣工等。對此，黃子哲昨（23日）在臉書發文表示，這一個多月，北農平均每天有1-2人染疫，但疫情相關資訊，卻宛如被「蓋牌」了好長一段時間。

黃子哲痛批，甚至還有人公開說謊，或說法前後不一，無論是北農或台北市政府，都是共犯這包括:

一、首例確診的時間兜不攏：

北農傳出有確診者的消息已有一段時間，連市議員都爆料質疑，但北農一直到6月10日才由北農主秘路全利出來表示，萬華區第一果菜批發市場5月20日有一人確診，另中山區的營業部5月28日也有一名員工確診。但之後無論是指揮中心以及市府都確認，早在5月12日北農就已經出現首位確診者。

二、早知疫情卻扯謊：

5月18日有市議員質疑，台北市第一果菜批發市場承銷人傳有疑似確診案例，當時路全利卻回應說，沒收到官方通知的相關確診訊息。但6月18日北農總經理翁震炘說，第一果菜市場5月11至17日有同仁不適，緊急安排快篩後8人確診。換言之，路全利當時就應該已經知道北農有人確診，卻公開說謊沒有相關訊息。

三、台北市召開幽靈會議：

柯文哲說北農染疫者是跨縣市，台北市政府強調6月19日有「召開會議與新北及基隆跨縣市合作，以掌握完整疫調結果與足跡」，但基隆市長林右昌以及新北市政府都跳出來打臉說，19日根本沒有與台北市府開會。

黃子哲直言，北農疫情的隱匿與謊言，無論是北農高層或柯文哲都難辭其咎。尤其疫情燒了一個多月後，柯文哲才決定設快篩站，對照過去引以為豪的SOP，也顯得很「2266」。驕傲是疫情的破口，他奉勸柯文哲謙卑面對病毒，妥善處理近來爆發的北農、士林長照機構、北藝中心工地、街友等的疫情，千萬別步上陳時中的後塵。