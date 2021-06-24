立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，美國民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲今天推文表示，很高興看到立陶宛用行動支持台灣人民，面對疫情，民主政體該團結展現共享價值。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）22日推文宣布，將捐贈2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，「儘管只是很小的動作，我很驕傲立陶宛能在抗疫過程中聲援台灣人民，愛好自由的人們應該互相關照」。

梅南德茲（Bob Menendez）今天轉發總統蔡英文感謝立陶宛贈台疫苗的推文，並表示他很高興看到立陶宛用行動支持台灣人民。

梅南德茲說：「面對疫情，民主政體必須站在一起，展現我們共享的價值。」他也對立陶宛慷慨行徑表達感謝，並讚許他們把全球復甦視為優先事項，是外界的典範。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿時間，人口不到300萬的東歐小國立陶宛累計確診數27萬8526例，染疫身亡4371 人。路透社數據指出，立陶宛目前施打超過213萬劑疫苗，估計約38.3%人口已完成接種。