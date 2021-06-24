新冠肺炎快篩試劑昨起販售，開賣首日就有不少民眾排隊購買。藥師沈采穎提醒4個操作注意事項，包括快篩試劑必須要在家裡操作、使用前要清潔手部及鼻孔、檢體確實攪拌、滴試劑不可超過5滴，否則會影響判讀結果，且不論檢驗結果為陽性或陰性，使用後都應將試劑放入夾鏈袋。

食藥署核准5款快篩試劑，昨日起於四大超商、藥妝店、藥局等通路販售，究竟要怎麼操作才不會影響篩檢結果呢？據《東森新聞》報導，藥師沈采穎針對操作提出4個注意事項，現在因為疫情比較緊張，一定要在自己家裡做測試，千萬不要購買後，直接在現場做，且使用前手部、鼻孔都需要清潔。

沈采穎說，一般採檢完後，棉花棒在試管溶液裡攪拌的動作必須要確實，才能讓檢體充分落到試液裡，如此一來準確度才會提升；滴試劑一定不可超過5滴，會影響檢驗結果，最後等待30分鐘即可看結果；最後沈采穎提醒，一定要計時30分鐘，超過時間它再出現變化，都是不準的，一條線為陰性、兩條即為陽性，若都沒有線的話，就代表該試劑有問題。

沈采穎指出，若在家快篩驗出陽性，可先打電話給1922，但最重要的是將檢驗陽性的試劑放入夾鏈袋，千萬不要暴露在外，將其帶到篩檢站，轉告篩檢站相關人員，並進一步做PCR採檢，即便快篩結果為陰性也要放入夾鏈袋，因為若暴露在高風險、接觸確診個案時，3天內的檢測通常不太準確，會有偽陰性的結果，5至7天後再檢測的結果，準確度會比較高。

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