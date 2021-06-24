美國國際貿易委員會（ITC）今天表示，美國製造商因韓國、台灣及泰國乘用車和輕卡車輪胎進口受到「實質性傷害」，商務部擬對此課徵反傾銷稅。

美國國際貿易委員會也發現，越南對乘用車輪胎補助，已對美國製造商造成傷害。

美國國際貿易委員會指出，商務部「將針對韓國、台灣及泰國的這些進口產品發布課徵反傾銷稅命令，並對越南的這些產品發布課徵反補貼稅命令」。

2020年，美國商務部對韓國、台灣、泰國及越南的車用輪胎進口展開調查，以回應美國聯合鋼鐵工會（USW）代表國內輪胎廠勞工提出的申訴。