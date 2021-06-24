美擬對台灣韓國泰國輪胎進口 課徵反傾銷稅 08:112021/06/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國際貿易委員會（ITC）今天表示，美國製造商因韓國、台灣及泰國乘用車和輕卡車輪胎進口受到「實質性傷害」，商務部擬對此課徵反傾銷稅。 美國國際貿易委員會也發現，越南對乘用車輪胎補助，已對美國製造商造成傷害。 美國國際貿易委員會指出，商務部「將針對韓國、台灣及泰國的這些進口產品發布課徵反傾銷稅命令，並對越南的這些產品發布課徵反補貼稅命令」。 2020年，美國商務部對韓國、台灣、泰國及越南的車用輪胎進口展開調查，以回應美國聯合鋼鐵工會（USW）代表國內輪胎廠勞工提出的申訴。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 日本接種莫德納疫苗後首例死亡 因果關係待確認 - 國際 - 中央社 等待引渡美國期間 防毒軟體邁克菲創辦人陳屍西班牙監獄 - 國際 - 中央社 凱特和威廉怕了 不敢再跟哈利多說話 - 國際 美報告：輝瑞與莫德納疫苗 恐與罕見心臟發炎有關 - 國際 - 中央社 涉逃漏稅遭引渡回美 McAfee創辦人獄中自縊身亡 - 政治圈 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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