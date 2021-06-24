藝人李蒨蓉出道多年，2004年與經營運動鞋貿易的集團執行長的李德立結婚，兩人結婚17年育有2名兒子，6年前因為阿帕契打卡風波，導致演藝事業全面停擺，還好有老公陪伴走過低潮，不過昨（23日）深夜卻透露與丈夫吵到怒飆髒話，甚至揚言要離婚，引起網友熱議。

李蒨蓉透露新冠肺炎疫情升溫，坦言長期待在家防疫「已經快把人逼瘋了」，加上平常累積太多不滿，與老公發生爭吵時，竟氣到怒飆髒話，事後躲到廁所冷靜情緒，讓她不禁感嘆以前不如意時，拎著皮箱就出國散心，如今疫情肆虐全球，要去旅遊談何容易，更領悟到「無處可躲」四個字的含義，但也強調自己不喜歡唉唉叫，因為那是弱者表現，畢竟打卡風波後，再也沒有任何事能難倒自己。

李蒨蓉與老公吵架氣到揚言離婚。（圖／李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

李蒨蓉認為愛不是不吵架，而是吵架還能一輩子，如今卻感受到世界沒有容身之處，如今孩子大了，自己不會是他們生命的全部，老公也不會是自己的全部，雖然想灑脫一個人去走走，但最不放心的還是家庭，趁著兒子上前安慰她時，對著兒子說：「媽媽要離婚」，沒想到兒子卻回了「那我要跟誰」，她回覆「你都快要18歲了，有差嗎？」後，也頓時了解到「家庭是孩子的全部」，便趕緊將眼淚吸回去，將情緒收拾好。

對於李蒨蓉一篇提及離婚二字的文章，引起網友議論，紛紛留言打氣：「敬佩你的勇氣，因為螢光幕前，藝人都是呈現恩愛那面，很少會有人把不堪的那面表達出來」、「就盡情發洩一下吧！生活裡總會有幾件當下過不去的鳥事，認真的氣完反而舒坦」、「打卡風波都走過來了，相信沒什麼坎會過不去」。

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