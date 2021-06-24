NBA西區冠軍賽太陽目前以2：0領先快艇，接下來兩戰將回到快艇主場進行，而令太陽高興的是他們的王牌控球後衛保羅(Chris Paul)即將復出，之前他因違反安全協議，在新冠肺炎檢測中呈現陽性，不過經過幾天休息，目前再檢測已經順利恢復，並被允許上場比賽。

據《Yahoo體育》知名記者海恩斯(Chris Haynes)報導稱，消息人士透露，除非出現不可預期的突發狀況，太陽隊當家球星保羅計畫於西區決賽第三場比賽復出。在西區次輪比賽太陽以4：0橫掃金塊，之後保羅抵達洛杉磯卻被告知確診，據聯盟健康安全協議，他在本地接受治療，並不得上場比賽。

Chris Paul intends to rejoin the Suns for Game 3 of the Western Conference finals sources tell @ChrisBHaynes.



More details ⤵️ — Yahoo Sports (@YahooSports) June 23 2021

另外有消息指出，保羅去洛杉磯的原因是想給家人一個驚喜，他一直是無症狀感染者，至今感染原因仍是謎。不過至今確定恢復健康後，對他個人還有太陽球團上下都是非常棒的消息，畢竟今年太陽能走到這，他的發揮至關重要。

對保羅來說，生涯在季後賽旅途一直都不順遂，常因傷勢錯過關鍵戰役，但本季來到太陽的他帶領球隊明顯成長，是奪冠的大好機會，雖然他此前也對外宣佈肩膀有傷，但看他的優異表現並無大礙，而如今又碰上新冠肺炎，差點讓冠軍夢碎，還好一切都煙消雲散。

保羅本季季後賽出戰10場，場均打31.2分鐘，平均能貢獻15.7分4.1籃板8.7助攻1.2抄截，投籃命中率50.9%、三分命中率44.4%、罰球命中率91.2%，三項數據都非常優秀，其中對金塊四連戰他場均能砍下25.5分5籃板10.2次助攻，命中率61.7%、外線58.3%，罰球是完美的100%，證明36歲的他依然寶刀未老。