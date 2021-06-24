台北市議員羅智強日前因提出「台灣是疫苗乞丐」的說法，遭綠營圍剿，甚至連總統蔡英文都親自出面表示不恰當，面對如此鋪天蓋地的輿論壓力，羅智強今(24)臉書發文指出，蔡英文不是第一個被罵乞丐的總統，當年馬英九也曾因為ECFA的議題，遭罵乞丐，但當時馬的反應對比如今的蔡英文，兩人格局高下立判！

羅智強表示，這一波「乞丐」之戰，民進黨好像被刺中要害一樣，蔡英文「7pupu」，跳得比玉山還高！甚至暴怒到御駕親征，但民進黨這波瘋狂大出征羅智強三天，卻讓他想起2013年的馬英九，當初馬英九簽下ECFA，民進黨痛批馬讓台灣當乞丐，但當初馬的反應，卻是淡淡的說，「時間會證明ECFA對台灣的意義，接下來不管誰當總統，都會繼續ECFA這個政策。」

羅智強指出，馬英九沒有像蔡英文那樣暴跳如雷、沒有動員府院黨去罵民進黨唱衰台灣，更不要說從來不依靠網軍的馬英九，也沒有網軍去出征民進黨。而最重要的是，馬英九還說對了一件事，那就是當民進黨接過政權後，還是繼續支持著ECFA這個政策。

羅智強表示，蔡英文這5年來，用著馬英九的「乞丐ECFA」用得心安理得、稱心又如意，如今被罵一聲「疫苗乞丐」，卻立刻玻璃心碎滿地，這讓他不禁感謝謝謝馬英九的風度，也謝謝蔡英文的小器，「讓我看到兩個人格局的差別！」